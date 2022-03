Aseri tellisetehase juht: suurim probleem on rubla kursi langus

Aseris telliste ja ehitusplokkide tootmisega tegelev Wienerberger, mis ekspordib rohkem kui pool oma toodangust Venemaale, on sunnitud rubla languse tõttu Venemaal hindu tõstma ja kaaluma teistele turgudele siirdumist.

Sõda Ukrainas ning Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonid avaldavad otsest mõju nii sealt tooret hankivatele kui tooteid eksportivatele-importivatele ettevõtetele. Kui näiteks Ida-Virumaa kaks suurettevõtet, Silmet ja Fortaco, pidid leidma asenduse toormele, siis Viru-Nigula vallas asuv Wienerberger ehk endine Aseri tellisetehas kannatab kõige rohkem rubla odavnemise tõttu.

Mullu 60 protsenti oma toodangust Venemaale eksportinud Wienerberger müüb siiani oma toodangut Venemaale, kuid väiksemas mahus, ütles ERR-ile ettevõte tegevjuht Margus Puusepp.

"Tegeleme olukorra hinnanguga ning eeldame, et paari nädala jooksul oskame paremini hinnata Vene turu tulevikku meie portfellis. Praegu tegeleme olemasolevate tellimustega ning valmistume neid täitma samas mahus, kui nad laekusid ennem kriisi algust," lausus Puusepp.

Uute tellimustega võib olukord muutuda märksa keerukamaks, sest rubla kursi langus sunnib Wienerbergerit toodete hinda Venemaal tõstma.

"Kriisi otsene mõju meie toodangule on seotud rubla kursi langusega eurode suhtes, millega seoses Venemaa hinnapilt peab muutuma. Kuna tegemist on suure hinnamuutusega, siis peame aru saama, kas Vene kliendid on võimelised uue hinnatasemega," nentis Puusepp.

Puusepp lisas, et probleemid on tekkinud ka transpordiga, sest autojuhte on tööturul aina vähem, samal ajal tõusevad kiiresti transpordi hinnad.

Telliseid, tellisplaate, sillutus- ja katusekive ning plokke tootev Wienerberger otsib Venemaa asendamiseks uusi turge.

"Meil olid plaanid juba ennem kriisi hinnata turgude potentsiaali Euroopas ja Suurbritannias. Selle teemaga me tegeleme ka praegu ja paari kuu jooksul on meil pilt selgem," ütles Puusepp.

Peamiselt kohalikele elanikele tööd pakkuv Wienerberger tootmist peatada ei plaani ning seega pole plaanis ka töötajaid koondama hakata. Samuti ei pea Puusepp vajalikuks seda, et riik peaks sanktsioonide tõttu ettevõttele appi tulema ja kahju kuidagi kompenseerima. "Seda vajadust ma tänasel päeval ei näe," ütles Puusepp.

Wienerberger AS koos oma kolme esindusega Eestis, Lätis ja Leedus kuulub Wienerberger Groupi, mis on 197 tehasega 29 riigis maailma suurim keraamiliste ehitusplokkide, telliste ja Euroopa suurim keraamiliste katusetellise tootja.