Analüütik: tööstussektori madalseis hakkab töötajateni jõudma

Tööstustoodang on vähenenud 11 kuud järjest, kuid aprillikuine kukkumine on seni suurim. Eesti töötleva tööstuse tootmismahu vähenemine on Euroopa suurim ja see on viinud meie tootmismahu tagasi 2018. aastasse.

Kõige raskem on olukord puidutööstuses, kus tänavu on üks oluline majatootja panktrotistunud ja suurim sattunud raskustesse.

Eesti toodang on muutunud kallimaks ja seda on raskem piiri taha müüa.

"Nõudlus on vähenenud, sealhulgas ka puittoodete vastu. Aga lisaks sellele on meil veel siseriiklikud probleemid. Kindlasti riigi otsustamise tõttu või ostustamatuse tõttu on puidu hinnad kõrgemad kui konkurentriikides ehk Eesti tööstus kaotabki konkurentsivõimet. Lisaks muidugi pidev raiemahtudega mängimine. /.../ Päris mitmed Eesti saeveskid toovad saepalki ka Norrast, sest Norra palk kipub olema siiatooduna odavam kui Eesti kohalik palk. See päris normaalne ei ole," rääkis Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juht Margus Kohava.

Tema sõnul püüavad kõik metsatööstused siiski hakkama saada. Suurem koondamine oli eelmisel aastal, kui Vene puitu enam kasutada ei saanud.

Baltimaade suurimas tööstuskontsernis BLRT Grupis on kolm tootmisharu languses.

"Ehituses oleme märganud 25-protsendilist kukkumist. Meil on armatuur, metallitoorikud ja muud asjad, mida me tarnime ehitusele – siin on kukkumine. Teine valdkond, kus me töötame, on toiduainetööstus. Tööstusgaaside, lämmastiku tellimused on ka kukkunud umbes 15-20 protsendi ulatuses. /.../ Samuti oleme täheldanud suhteliselt suurt kukkumist masinaehituses – kuni 30 protsenti," loetles BLRT Grupi juhatuse nõunik Roman Vinartšuk.

Laevaremondis võiks tööd rohkem olla, ütles Vinartšuk. Ettevõtet veab laevaehitus.

"Palju paremini toimib kui ta toimis näiteks Covidi ajal, kus meil lõppesid kõik kruiisilaevade tellimused. Praegu näeme kasvudünaamikat," sõnas Vinartšuk.

Eesti on tõsises ja laiapõhjalises majanduslanguses, ütles SEB analüütik Mihkel Nestor. Kuna kaubandus ja töötlev tööstus on Eesti suurimad tööandjad, siis tööstuse madalaseis hakkab jõudma seal töötavate inimesteni.

"Ettevõtted on olnud äraootaval seisukohal. Lootnud, et varsti läheb paremaks. Mõnel pool võib seda isegi juhtuda, aga need suured sektorid, kes eriti Põhjamaades kohaliku ehitusturuga seotud olid, seal läheb aega. Ja seda aega päris kõik nüüd olemasoleva töötajaskonnaga ilmselt kahjuks ei jõua ära oodata," rääkis Nestor.

"Puidutööstus, kus on väga suur langus tootmismahtudes, see ju ei paikne Tallinnas, see paikneb peamiselt kuskil Lõuna-Eestis, pealinnast kaugemal. Just regionaalselt see võib päris suuri probleeme põhjustada," lisas analüütik.

Nestor usub siiski, et aasta teises pooles hakkab majanduslangus taanduma.