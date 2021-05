Aseri keraamiliste toodete tehas suurendab tootmist

Liini soetamine on üks osa plaanist, mille raames soovib Wieneberger praeguse 10 kuni 11 miljoni eurose aastakäibe lähima viie aasta jooksul vähemalt kahekordistada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aseri tehas on koroonaajal edukalt hakkama saanud. "Koroonaaeg alguses hirmutas ja tekitas teadmatust, aga meie müük on tõusnud, meie kasumlikkus oli eelmisel aastal positiivne. Ka selle aasta esimesed neli kuud on olnud väga ilus kasv. Ehituses ja meie klientidel läheb hästi," rääkis ettevõtte juhatuse liige Margus Puusepp.

"Seda tänu heale koostöö Venemaa kolleegidega, sest kõige suurem potentsiaal on meil just Venemaa ja seda potentsiaali pole me veel päriselt ära kasutanud. Tulevik tundub helge olema nii Baltikumis, Venemaal ja nüüd oleme kahel viimasel aastal väga palju eksportinud Soome," sõnas Puusepp.

Kokku annab Wienerberger Baltimaades tööd ligi 70 inimesele.