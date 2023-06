Tallinn valmistab noortepeo ajal linnas liiklemiseks kaardilahendust

Kesklinnas jätkub ehitus ka noorte laulu- ja tantsupeo ajal samas vaimus, kuid mõned olulised ristmikud avanevad liikluseks.

"Jutt käib Gonsiori-Pronksi ristmikust ning ka Gonsiori-Raua ristmikust. Tööd hakkavad mingil hetkel ühele poole jõudma ka Vana-Kalamaja tänaval, mis tähendab, et need ristmikud, mis on olnud (kinni) Vana-Kalamajaga seoses, tulevad linnaruumi tagasi," lausus Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Viru bussiterminal suletakse alles pärast pidu. Laulupeo rongkäigu tee on vaba, ehitus toimub mõnel pool piirneval alal, mis on piirdega eraldatud. Peo ajaks käivitab linn spetsiaalsed ühistranspordiliinid ja rajab parklad kergliikuritele.

Linnavalitsus valmistab ette linnas liiklemise hõlbustamiseks kaarti, mis praegu veel linnavalitsuse kodulehele ülespanemiseks küps ei ole.

"Tulevad juhtnöörid kõikidele liikluses osalejatele. Kuna kooskõlastamine veel käib, siis ma arvan, et 10 päeva jooksul peaks see info olema koos ja siis hakkame seda infot juba detailsemalt levitama," ütles Svet.

Tantsu- ja laululapsi on kokku üle 30 000, rehkendas laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juht Margus Toomla.

Tallinna tuleb kaugemalt 20 000 lauljat ja tantsijat, kes hakkavad ööbima 46 Tallinna koolimajas. Koolid ise otsustavad, kuidas nad Tallinnas liiklevad.

"Osal koolidel, kus lapsed ööbivad, on oma bussid, millega nad sinna liiguvad. Kuna koolid ja staadionid on eri kohtades, siis on osa, kes kõnnivad, kes sõidavad ühistranspordiga ja osa, kes kasutab oma maakonna busse," lausus Toomla.

Neile lisanduvad Tallinna ja Harjumaa osalejad. Tantsijad käivad teisipäeval ja kolmapäeval päeval harjutamas kuuel harjutusväljakul. Lauljad saabuvad reedel.

Koori- ja tantsujuhid muutuvad Tallinnas ka väejuhtideks. Kasulik on teekond hästi läbi mõelda ja väge tihedamini loenduseks rivistada.