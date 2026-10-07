ERR kuulutas välja konkursi Virumaa korrespondendi kohale

Eesti Rahvusringhäälingu uudistetoimetus pakub tööd Virumaa korrespondendile, kelle tööks on uudiste vahendamine Lääne- ja Ida-Virumaalt. Konkurss on avatud 18. oktoobrini.

"Ootame kandideerima inimesi, kes on hästi kursis nii Lääne- kui ka Ida-Virumaal toimuvaga," ütles ERR-i uudistetoimetuse juht Joosep Värk. Kui seni on fookus teemade osas olnud rohkem Ida-Virumaal, siis uuelt inimeselt oodatakse ka aktiivset Rakvere ning Lääne-Virumaa teemade kajastamist.

"Narvas on meil väga tugevad tegijad, kes katavad idapiiri teemasid. Uus kolleeg võtab enda õlgadele Virumaa muud piirkonnad," sõnas Värk.

Korrespondendi töö hõlmab uudiste vahendamist tele- ja raadiouudistele, sealhulgas peab inimene olema vajadusel valmis lülituma otse-eetrisse. "ERR-i korrespondendid on oluline lüli piirkondlike teemade jõudmisel kogu Eesti auditooriumini. Lai silmaring ja kontaktidevõrgustik on selles ametis väga vajalikud," lisas Värk.

Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev töökogemus tele- või raadioreporterina, lisaks eesti keele oskusele ka suhtlustasandil vene keele valdamine.

Konkurss on avatud 18. oktoobrini, kandideerimiseks vajaliku info leiab töökuulutusest.

Rahvusringhäälingu senine Virumaa korrespondent Rene Kundla lõpetab töö 31. oktoobril.

Kandideerimiseks vajaliku info leiab töökuulutusest.