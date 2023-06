Parvel Pruunsild: eesmärk oli kätte saada minu arvuti ja telefon

Ettvõtja Parvel Pruunsild leiab, et toimingupiirangu rikkumise kahtlustuse esitamise tegelik eesmärk oli kätte saada tema arvuti ja telefon, et õngitseda sealt materjali, mida kasutades võiks kokku klopsida juba palju tõsisema kaasuse, kirjutab Postimees.

"See [kahtlustus] on kokku klopsitud selleks, et minu mainet kahjustada, ja ilmselt saada kätte arvuti ja otsida seal midagi, et luua uus narratiiv. Olen täiesti veendunud, et tegemist on sõna otseses mõttes kalastamisega," rääkis Pruunsild usutluses ajalehele. "Ma olen ju Isamaa suurrahastaja. Olen teadlik, et minu suunas käib uurimine ja vaatamine, kust saaks mind kahjustada."

Pruunsilla hinnangul oli see läbiotsimise ja kahtlustuse esitamise ainus põhjus.

"Mul on mitmekümne aasta meilid ja telefonikõned, midagi ikka suudab välja mõelda, kombineerida õige nurga alt," ütles Pruunsild. "Ma ei ole midagi ebaseaduslikku teinud, aga pärast seda mulle esitatud kahtlustust ei üllata mind ausalt öeldes enam mitte miski, mida kõike võib kokku kirjutada. Kardan, et see on poliitilise võitluse räpane osa. Mina olen vahend."

Teisipäeva hommikul esitas kaitsepolitsei Bigbanki nõukogu esimehele ja Isamaa suurrahastajale Parvel Pruunsillale kahtlustuse toimingupiirangu rikkumises ning võttis ära tema arvuti ja telefoni.

Üliõpilaskorporatsioon Sakala, mille liikmete hulka kuulub Pruunsild, oli hiljuti ostnud Riigi Kinnisvara AS-ilt 1,22 miljoni euro eest Tartus Kuperjanovi 9 asuva, aastaid kasutuna seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi hoone. Esitatud kahtlustuse kohaselt oli Pruunsilla koolivend, Tartu abilinnapea Priit Humal (Isamaa) mõjutanud linnavalitsust loobuma maja omandamisest, et selle saaks ära osta Sakala vilistlaskogu.