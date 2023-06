Siseminister: jutt Pruunsillale telefonikõne keelamisest ei vasta tõele

Vandeadvokaat Paul Keres kritiseeris möödunud nädalal teravalt kapo menetlustoiminguid, kui Pruunsillale ei tagatud tema kodu läbiotsimisel privaatset telefonikõne Keresega.

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni esimees Jürgen Ligi ütles eelmisel nädalal, et see tekitas küsimusi ning esmaspäeval arutas komisjon teemat koos siseminister Lauri Läänemetsaga.

Peamised küsimused komisjoni istungil olid seotud Parvel Pruunsilla öelduga, et tema vastu esitatud kahtlustus on poliitiliselt motiveeritud ning see, kas kapo viis menetlustoiminguid läbi korrektselt.

Lauri Läänemets ütles ERR-ile, et mingit poliitiliselt motiveeritud tegevust selle juhtumiga seoses ei ole.

"Neid juhtumeid ei juhi ju mitte kaitsepolitsei, vaid prokuratuur. Nii Parvel Pruunsilla tegemisi kui näiteks isegi, mis puudutab politsei ja piirivalveameti kahtlustusi, mis seal juhtidele esitati, et nende koha pealt tavaliselt ministrit teavitatakse, minister nagu nende küsimustega ei tegele. Kindlasti kaitsepolitsei ei jaga infot, kui tal mingisuguseid uurimistoimingud on käsil, ühe erakonna ministrile teise erakonnaga seotud isikute kohta. Need menetlustoimingud kõik on meil lahus. Seda ma neile kinnitasin komisjonis, et täpselt nii nagu ta on ka varem olnud, täpselt nii on ta ka praegu, et seal ühtegi sellist kohta ei

teki. Poliitikud ja ministrid sellistesse uurimistoimingutesse sekkuda ei tohi,

seaduse järgi on see keelatud. Seda pole olnud," rääkis Läänemets.

"Küsimus oli ka selle kohta, et kas ei lubatud siis advokaadile helistada. Tõsi on see, et sai küll. Pärast kinnipidamist oli võimalus helistada. Seal olid mingid

protseduurilised küsimused lihtsalt. Mõnikord on küsimus, et millise telefoniga helistada, sellepärast et kui tegemist on telefoniga, mis on asitõend, siis varasemalt on olnud neid olukordi, kus keegi püüab sellest telefonist midagi eemaldada helistamise asemel näiteks. Aga helistada sai ja privaatselt rääkida sai. Nii on mulle kaitsepolitsei öelnud," ütles Läänemets.

Komisjoni esimees Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et komisjoni liikmed ei näinud vajadust kutsuda ka kapo esindaja komisjoni selgitusi andma. "Ei olnud mingit huvi selle vastu. Meil on kuus erakonda komisjonis, viis erakonda olid kohal. Mingit arvamust, et me peaks kuidagi menetlustoiminguid hakkama siin kontrollima, ei tulnud," ütles Ligi.

ERR küsis telefoni teel ka Paul Kereselt kommentaari, ent ta ütles, et tal ei ole võimalik hetkel kommenteerida. ERR avaldab Paul Kerese kommentaari esimesel võimalusel.