Irja Lutsar kirjutab koroonapandeemia kokkuvõtet

"Kokkuvõtet on paljud küsinud, loodan, et see loetakse kriitiliselt läbi ja vaadatakse, mida on vaja veel detailsemalt uurida," rääkis Lutsar Vikerraadio hommikusaates. "Enne riikliku auditi juurde minemist tulekski see kokkuvõte ära oodata."

Lutsari sõnul on lisaks kokkuvõttele vaja uurida mitmeid küsimusi, näiteks seda, mis olid täpsemalt suremust mõjutanud faktorid.

Vastates saatejuhtide küsimusele selle, kohta, mis läks Eestil koroonaga tegelemisel hästi, ütles Lutsar, et õnnestunud oli see, et riik väga varakult pani testimise korralikult käima. "Nii head testimist oli vähestes riikides," märkis ta. "Eestil läks hästi ka, et Eesti meditsiinisüsteem on väga hea. Haiglad lõid kiirelt piirkondlikud staabid. Terviseamet sai hästi haigete ja kontaktsete jälgimisega hakkama."

"Kui võrdleme Eesti suremust teiste Kesk- ja Ida-Euroopa maadega, siis Eestis oli kõige madalam suremus selgelt," lisas Lutsar.

Halvasti läks Lutsari hinnangul see, et Eesti ei suutnud riskigruppe õigeaegselt ära vaktsineerida. Ka hädaolukord Eestis lõppes liiga hilja. Samas oleks tema sõnul piirangud 2021. aastal pidanud varem kehtestama.

Valitsust jätkuvalt nõustava teadusnõukogu juhi professor Toivo Maimetsa sõnul vajab Eesti riiklikku auditit selleks, et anda koroonaaja tegemistele hinnang. Selle võiks teha valitsuse või parlamendi eraldi komitee, ütles ERR-ile Maimets.

"Koroonaaja kogemused on liiga valusad, et neid lihtsalt jätta arvesse võtmata ja kasutamata. Tõepoolest on mitmed riigid, kas valitsuse või parlamendi tasemel kokku pannud vastava auditikomitee. Komitee eesmärk on teha meditsiiniliste, sotsiaalteaduslike, kommunikatsiooni ja juriidiliste küsimuste analüüs," rääkis Maimets sel nädalal antud usutluses. "Eestis ühest nõukojast, kes teeb seda oma põhitöö kõrvalt, jääb sellise väga põhjaliku analüüsi tegemiseks natukene väheks."