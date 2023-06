Estlink 2 läheb kaheks nädalaks hooldusesse

Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa sõnul on üle kahe aasta toimuva hoolduse plaanid avaldatud juba eelmisest suvest ning turuosalised on saanud seda tootmise planeerimisel arvesse võtta.

"Estlink merekaabel on oluline taristuobjekt, mis vajab hooldust samamoodi nagu seda vajavad tootmisvõimused - selleks, et vältida nende rikkeid ootamatult ja elektrituru mõttes keerulisemal ajal kui seda on suveperiood, tuleb neid regulaarselt hooldada," ütles Ellermaa.

Viimasetel nädalatel on elektri hind Eesti võrgupiirkonnas olnud Soome suure taastuvenergia tootmise tõttu Lätist ja Leedust madalam, kus avaldab mõju kõrge hind Poolas. Viimasel paaril päeval on Balti riikide hinnatase olnud siiski sama, näiteks laupäeval ulatub kolmes riigis hind 56 euroni megavatt-tunnist, kui Soomes on päeva keskmine hind 16,5 eurot megavatt-tunnist.

Estlink 1 ja Estlink 2 võimsus on kokku 1000 megavatti. 650-megavatise Estlink 2 töö peatumise ajal langeb riikidevaheline ülekandevõimsus 358 megavatile.

Ellermaa sõnul on hoolduse ajaks valitud periood, mil tarbimine on madal ja piirkonnas on rohkem taastuvenergiat, et hooldus mõjutaks elektritarbijat võimalikult vähe.