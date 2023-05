Kevadtorm: Kaberneeme rannas toimus Briti meredessant

"Eesti keskkond on ideaalne harjutamaks seda, mida me teeme kõige paremini," ütles 45. kuningliku merejalaväe pataljoni ülem leitnant Maguire. "Tänased olud olid ideaalsed, et viia läbi meredessant. Saime õppuse käigus teha koostööd teiste NATO liitlastega ja jagada olemasolevaid oskuseid ning harjutada koostööd," lisas ta.

Meredessandil osalesid Suurbritannia merejalaväelaste kompanii, Eesti mereväe väekaitsekaatrid EML Risto ja EML Roland, patrull-laev EML pikker, prantsuse patrull-laev FS Cormoran, Suurbritannia maabumisalus HMS Albion, Eesti mereväe rannikukaitse divisjon ning Saksa mereväe droonimeeskond.

"Meie jaoks on tänavune Kevadtorm möödunud väga tihedas koostöös meie liitlastega. Ka sellel maabumisharjutusel on koostöö tihedalt integreeritud nii rannikul kui merel paiknevate üksuste vahel," ütles Eesti mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.

Maabumise harjutuse osana oli Eesti mereväe ja Prantsuse laevade ülesanne tagada mereline vaatlus ja väekaitse Suurbritannia alusele. Mereväe rannikukaitse divisjon harjutas mereolukorrateadlikkuse loomist ning koostööd Poola rannikukaitse üksuse ja Saksa droonimeeskonnaga.

Ühtlasi harjutas Kaitseliidu Põhja maakaitseringkond õppuse käigus dessanditõrjet. "Põhja maakaitseringkonna üksused harjutasid viivitust ja rünnakut," ütles Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ülem kolonelleitnant Mikk Pukk.

"Vasturünnak toimus 411. maakaitsepataljoni juhtimisel koostöös Ameerika Ühendriikide, Taani ja Suurbritannia võitlejatega. Liitlased tagasid meile luure ja tuletoetuse, kus tuletoetuseks kasutati mitmikraketiheitjaid ja ründekoptereid," lisas Pukk.

Dessantoperatsioonid on seotud maarinde toetamisega. Dessandiga üritatakse avada teist rinnet või näiteks ühineda maaväe edenemisega. Väiksemate dessantreidide eesmärk on tihtipeale kõrge väärtusega sihtmärkide hävitamine.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.