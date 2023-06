Rakvere kuulutas välja Arvo Pärdi muusikamaja ehitushanke

Ehitushanke alla kuuluvad Arvo Pärdi nimelise muusikamaja ehitustööd ning Pauluse kiriku ümberehitamine ja laiendamine. Hankele saab pakkumusi esitada 20. juulini.

Rakvere linnapea Triin Varek sõnas ERR-ile, et muusikakeskuse ehituse ja kiriku rekonstrueerimise ajaraamistik sõltub eelkõige sellest, kui palju pakkumusi hankele tuleb ja kas esitatakse ka vaidlustusi.

Varek lisas, et pakkumuste mahtu ei oska ta prognoosida, sest majandusolukord on muutunud.

"Kuna muusikakeskuse ehitus ja kiriku rekonstrueerimine on nõnda mastaapne ehitus ja hiljuti pole me mahukat hoone ehitushanget läbi viinud, siis ei oska hinnata, kui palju on pakkumusi oodata," rääkis Varek.

Vareki sõnul on hoone valmimine oluline mitte ainult Rakvere linnale, vaid kogu maakonnale, sest keskuse valmimine tähendaks, et Lääne-Virumaa saab endale esimese kontserdisaali.

"Lisaks saab projektiga valmis ehitada kunagi Vabaduse kirikuna loodud Pauluse kiriku, mis omal ajal ei saanudki päris lõpuni valmis," rääkis Varek. "Linna jaoks väga suure väärtusega hoone saab uue elu."

Varek sõnas, et linn loodab muusikamaja ehituse ja kiriku rekonstrueerimisega valmis saada 2025. aastaks, mil Arvo Pärt tähistab oma 90. sünnipäeva.

Muusikamaja ideekavandi autorid on arhitektid Kristiina Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose. Projekti jaoks on arhitektid tulnud kokku Stuudio KAH OÜ nime all.

Arvo Pärdi nimeline muusikamaja on riigikogu otsusega kinnitatud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja. Eesti Kultuurkapital eraldab Rakvere linnale muusikamaja rajamiseks investeeringutoetust kuni 21 miljonit eurot, kattes väljaarendamise maksumusest üle 90 protsendi.