Times: üha rohkem liikmesriike näeb Frederikseni järgmise NATO juhina

Ajaleht The Times kirjutab, et Taani peaminister Mette Frederiksen kohtus esmaspäeval Valges Majas USA presidendi Joe Bideniga ning liikmesriikide seas kasvab toetus, et Frederiksenist saaks järgmine NATO peasekretär.

NATO praegune peasekretär Jens Stoltenberg lahkub ametist oktoobris. Mitmed Euroopa riigid leiavad, et Stoltenbergi asendajaks sobib kõige paremini Frederiksen. Taani peaminister siiski pole veel teatanud, et plaanib kandideerida NATO juhiks, vahendas The Times.

Diplomaatiliste allikate teatel peetakse Frederiksenit heaks suhtlejaks. Ta suudab leida tasakaalu Venemaa suhtes karmimat lähenemist nõudvate riikide ja vaoshoitust pooldavate liitlaste vahel. Mitmed liikmesriigid soovivad samuti, et NATO juhiks saaks esimest korda naine.

Frederiksen lükkas esmaspäeval tagasi väited, et ta otsis NATO juhiks saamiseks Bideni heakskiitu.

"Ma olen varem öelnud, et ma ei kandideeri ühelegi teisele tööle ja see pole pärast kohtumist muutunud," ütles Frederiksen.

Biden ütles esmaspäeval, et Taani on üks Ameerika parimaid liitlasi. "Taani on üks parimaid liitlasi ja lojaalsemaid sõpru. Me jagame paljusid samu väärtusi. Üks neist väärtustest hõlmab Vene agressiooni vastu seismist," ütles Biden.

NATO senine peasekretär, Norra varasem peaminister Stoltenberg on sel kohal olnud alates 1. oktoobrist 2014. Enne teda on alliansi tegevjuhid olnud endine Taani peaminister Anders Fogh Rasmussen (2009–2014), varem Hollandi välisministrina tegutsenud Jaap de Hoop Scheffer (2004–2009), 2003. aasta detsembris kohusetäitjana itaallane Alessandro Minuto-Rizzo, ning enne teda varasem Briti kaitseminister George Robertson (1999–2003).