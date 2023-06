Trumpi sekeldused salastatud dokumentidega jätkuvad

USA prokurörid teatasid Donald Trumpi advokaatidele, et ekspresident on pärast ametist lahkumist salastatud dokumentide käitlemise uurimise sihtmärgiks, kirjutas kolmapäeva õhtul USA meedia.

New York Times, CNN ja teised väljaanded edastasid, et teade tuli erinõuniku Jack Smithi büroost, mis annab seni selgeima märgi, et prokurörid on lähenemas süüdistuse esitamisele endisele presidendile.

Meedia teatel andis varem tunnistusi ka Trumpi endine personaliülem Mark Meadows.

USA justiitsministeerium on kohustatud teavitama inimesi, kui nad on uurimise sihtmärgiks. Trumpi advokaadid ei vastanud uudisteagentuuri Bloomberg kommentaaritaotlustele.

Trump on ise varem eitanud, et on midagi valesti teinud. Trump kandideerib uuesti ka USA presidendiks.