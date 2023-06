Omal soovil katkestatud raseduste arv kasvas mullu veidi

Möödunud aastal esines naise omal soovil katkestatud rasedusi kõige rohkem 30-34 aastaste vanuserühmas.

Omal soovil katkestatud raseduste arv on viimase kuue aastaga enim langenud 25-29 aastaste naiste hulgas - 2015. aastal katkestati rasedus 1027 korral ja 2022. aastal 676 korral.

Iseeneslikke raseduse katkemisi, sealhulgas peetunud rasedusi registreeriti mullu 1569, mis on 124 võrra vähem kui 2021. aastal. Raseduse iseenesliku katkemise ja peetunud raseduse puhul loote arengut ei toimu, loode on surnud ning sageli on vaja meditsiinilist sekkumist.

Abortiivsuskordaja (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 1000 fertiilses eas (15–49-aastaste) naise kohta) oli 12,0. 2021. aastal oli see 11,9, kuid aastal 2000 oli see näitaja 37,2.

Abordimäär (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 100 elussünni kohta) oli möödunud aastal 29,9. Eelnenud aastal oli see 25,5, kuid aastal 2000 oli vastav näitaja 97,9.

Korduvad raseduse katkestamised moodustasid 2022. aastal kõikidest raseduse katkestamistest veidi üle poole (56,6 protsenti)

Rasedusi katkestanud naistest 28 protsenti ei olnud varem sünnitanud.

Naise omal soovil katkestatud rasedused moodustasid kõikidest raseduse katkemistest ja katkestamistest 65,2 protsenti, aastal 1996 oli vastav arv 83,7 protsenti.