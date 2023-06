Tartumaa saab juulist uue bussivedaja

Senised põhiliinid jäävad samaks, kuid paljudel liinidel muutub alates juuli algusest väljumisaeg ning vähemkasutatud liinilõigud lõpetavad juulikuuks oma töö. Kehtima jäävad aga kõik senised ühiskaardid ning uut bussikaarti soetada pole tarvis.

AS GoBus kaheksa aasta pikkune lepinguperiood on Tartumaa maakonnaliinidel lõppemas. Uueks perioodiks otsiti vedajat riigihanke kaudu. Hankele laekus neli pakkumist, milledest parimaks osutus AS Hansa Bussiliinid pakkumine. Riigihanke võitja hakkab alates 1. juulist teenindama Tartumaa bussiliine hinnaga 1,26 eurot liinikilomeetri eest. Uus veoperiood kestab 2028. aasta septembri lõpuni.

Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu rääkis, et Hansa Bussiliinid toob juulikuust alates Tartumaa liinidele 63 täiesti uut kuldses toonis bussi, mis pakuvad sõitjatele senisest enam sõidumugavusi.

"Bussid on madala sisenemisega, mis võimaldab liikumisraskustega inimestel kergemini bussi pääseda. Bussides on kohad ratastooli ja lapsevankri jaoks. Huvitav uuendus on näiteks see, et istmepaaride juures on USB-pesad, kus sõitjad saavad sõiduajal oma telefoni laadida ja paigaldame bussidesse ka sisetablood, kus kuvatakse kolme järgmisena saabuvat bussipeatust," selgitas Aunapuu.

Kolmerealise tabloo kasutamine maakonnaliinidel on Eestis esmakordne. Aunapuu sõnul annab see reisijatele rohkem ja parema info saabuvatest peatustest ning seetõttu saab ka inimene ise n-ö õigel ajal hakata ennast mahaminekuks ette valmistama.

Vedaja vahetumisega ei muuta maakonna põhiliinid, kuid valminud on detailne analüüs kõigi Tartumaa bussiliinide osas ning sellest tulenevalt mitmeid muudatusi liinivõrgus siiski 1. juulist toimub – vähekasutatavaid liinilõike suletakse ning nende asemel avatakse uusi liine või pikendatakse olemasolevaid.

"Ühtegi sõidusuunda, mida inimesed regulaarselt kasutavad, ära ei ole jäetud. Näiteks tekib ühendus otse Laeva ja Tabivere vahel, mida seni ei ole olnud. Kasutusele tuleb ka mitmeid uusi peatusi. Kui ärajäämistest rääkida, siis näiteks on suletud mõned Elva-Tartu väljumised, mis on hakanud kattuma samas suunas sõitva reisirongi väljumisaegadega. Et mitte neid aegu dubleerida, et siis need väljumised on ära jäätud ja pandud siis sõitma teisele kellaajale, mis on reisijatele vajalikum," rääkis Aunapuu.

Maakonnaliinide sõitjate arv on Tartumaal pidevas tõusus. Kui võrrelda näiteks 2021. aasta ja 2022. aasta reisijate arvu, siis tõus aastaga oli ligi 23 protsenti. Samas kasvab ka liinikilomeetrite arv – kui 2015. aastal oli Tartumaal vedada 3,4 miljonit liinikilomeetrit, siis praegu on kilomeetreid 4,3 miljonit.