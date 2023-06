Briti ekspeaminister Boris Johnson astus tagasi rahvasaadiku kohalt

Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson teatas reedel, et astub tagasi rahvasaadiku kohalt ning süüdistas parlamendi juurdlust seoses niinimetatud Partygate'i skandaaliga enda minemakihutamises.

Johnson ütles, et astub viivitamatult tagasi. See omakorda tähendab aga, et Johnsonist vabaks jäävale rahvasaadiku kohale võrdlemisi marginaalses ringkonnas kuulutatakse välja koheselt vahevalimised.

Tegemist on järjekordse poliitilise survepunktiga praegusele valitsusjuhile Rishi Sunakile.

Üks tuntumaid briti poliitikuid on olnud juba mõnda aega parteideülese komisjoni juurdluse all küsimuses, kas ta valetas peaministri ametis olles korduvalt parlamendile COVID-19 pandeemia ajal aset leidnud pidudest, mis rikkusid toona kehtinud piiranguid. Varem sel aastal jäi Johnson raevukalt seisukohale, et ta ei ole valetanud.

Kuid ajal, mil komisjon valmistub oma juurdluse tulemusi avalikustama, ütles Johnson, et temaga oli võetud ühendust tegemaks selgeks, et juurdlust on kavas kasutada tema parlamendist minemakihutamiseks.

Privileegide komisjon, milles enamus parlamendiliikmeid tuleb Johnsoni enda Konservatiivsest parteist, võib vajadusel kehtestada sanktsioonid parlamendi eksitamise alusel, sealhulgas peatada saadiku mandaadi. Tavapäraselt tähendab mandaadi peatamine kauemaks kui 10 tööpäevaks juba vahevalimiste korraldamist süüdlasest parlamendiliikme koduringkonnas.

Johnson otsustas minna ennetava taktika teed enne komisjoni tulemuste avaldamist ja astus tagasi.

Johnson taunis komisjoni, mille eesotsas on pikaaegne opositsioonipoliitik Tööparteist Harriet Harman, ja nimetas seda "kängurukohtuks" ehk kohtuks, mis püüab süüdlast kiirelt ja puudulike asitõendite alusel süüdi mõista.

"Äärmiselt kurb on lahkuda parlamendist, vähemasti praeguseks, ent üle kõige olen ma hämmeldunud ja vapustatud, et mind on võimalik niimoodi välja tõrjuda, antidemokraatlikult, täiesti varjamatu erapoolikusega," ütles ta.

Varem päeval tänas Johnson vastuolulise autasustamistseremooniaga oma lähemaid Brexiti liitlasi, kelle hulgas oli ka ametnikke, kes on seotud Partygate'i saagaga.

Ühtlasi teatas samal ajal oma tagasiastumisest rahvasaadiku koha pealt Nadine Dorries, kes oli Johnsoni valitsuse kultuuriminister.

Johnsoni tagasiastumine on omamoodi kättemaks, sest Sunak ja toorid on üsna kaugel maas arvamusküsitlustes peamisest opositsioonierakonnast Tööparteist. Järgmisel aastal ootavad ees juba üldvalimised.