Õhutemperatuur hakkab iga päevaga tõusma

Pühapäeval kujundab Läänemeremaade ilma kõrgrõhuala, mille kese on liikunud Eesti kohale. Seega taevas on pilvitu ning sajuta ja tuul nõrk. Öösel valitseb aga öökülmaoht.

Öö vastu pühapäeva tuleb selge. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 3 kuni 7, rannikul kuni 12 kraadi. Maapinnal langeb aga kuni -3 kraadini.

Hommik jätkub sinise taevaga. Idakaare tuul puhub 3 kuni 7 meetrit sekundis ning termomeetrinäit tõuseb 12 kuni 14 kraadini.

Päev on samuti laialdaselt selge, kohati vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul on muutliku suunaga 1 kuni 7 meetrit sekundis ja õhusoe tõuseb 20 kraadi ümbrusesse. Rannikualadel on siiski jahedam.

Õhtu möödub vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul on jätkuvalt muutliku suunaga 3 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 14 ning 20 kraadi vahele.

Uue nädala algus möödub sajuta ja rahuliku tuulega. Iga päevaga õhutemperatuur aina tõuseb ning öökülmad lõpevad. Kui esmaspäeval on päevane temperatuurimaksimum 23 kraadi juures, siis neljapäevaks tõuseb see juba pea 30 kraadini ning nädala lõpus veelgi kõrgemale.