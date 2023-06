Võrklaev: neli maksumuudatust toob neli usaldushääletust

"Nii nagu opositsioon meile maksupaketi välja tulles ette heitis, et soovitakse nelja eelnõud, siis nii ka valitsus vastu tuli. Esimestel lugemistel tegime korraliku debati riigikogus, kõik neli eelnõud eraldi. Ka nüüd läheme nelja eelnõuga eraldi usaldushääletustele, ehk neli usaldushääletust, neli eraldi arutelu nende eelnõude üle," rääkis Võrklaev.

Ka peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas tõdes, et koalitsioonil seisab ees kaks rasket nädalat. "Meil on koalitsioonis kokku lepitud, kuidas me käitume. Me oleme sunnitud need eelnõud siduma usaldusega, aga siis me menetleme neid nii nagu seadus ette näeb," kommenteeris Kallas.

Kui esialgu oli plaan tõsta ka majutusasutuse käibemaksu 9 protsendilt 22 protsendini, siis esmaspäeval peaks koalitsioon tulema välja vahepealse kompromissettepanekuga.

"Valitsus on kuulanud-kohtunud, riigikogu fraktsioonid on kuulanud-kohtunud, saadikud on kuulanud-kohtunud, teatud muudatused siin tulevad, aga täpsed muudatused ja numbrid selguvad homme hommikul, kui valitsus need ära kinnitab," ütles Võrklaev.

Kallas ütles pühapäeval erakonna üldkogul, et kevadiste valimiste põhiküsimus oli, kas valitsuse moodustab Reformierakond või EKRE. Ja valijad otsustasid anda Eestile järgmiseks neljaks aastaks liberaalse suuna.

Laupäeval Isamaa uueks esimeheks valitud Urmas Reinsalu väitele, et Eestis on kehtestamisel vasakliberaalne pööre, vastas Kaja Kallas nii.

"Minu arvates opositsiooni erakonnad peaksid lõpuks ometi ikkagi aru saama, tunnistama, et valmistel olid tulemused ja tulemused olid sellised nagu nad on.

Üks valitsuse tähtsamaid ülesandeid on riigi rahanduse korda saamine, mis aitab ka julgeolekut tõsta," ütles Kallas.

Kallase sõnul on julgeolek ja rahandus ühe medali kaks poolt. "Ilma korras rahanduseta, ei ole võimalik kaitsesse investeerida, aga ilma julgeolekuta otsustab selle eelarve meie eest keegi teine," lisas Kallas.

Veel ütles Kallas üldkogul, et uus valitsus on tänaseks ametis olnud 55 päeva. Ja kui tavaliselt antakse valitsusele 100 kriitikavaba päeva, siis Reformerakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsus pole saanud ühtegi.