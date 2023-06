Hodges: Ukraina põhirünnak võib tulla mitme päeva pärast

USA erukindral Ben Hodges ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Ukraina veel otsib Vene kaitse nõrka kohta ja põhirünnak võib tulla alles mitme päeva pärast. See, et Vene väed said pihta mõnele liitlaste tankile, ei ole määrav, sest kui ukrainlased on suuna paika saanud, hakkab liikuma suur soomustatud vägi, mis koosneb sadadest ühikutest.

"Kogu maailm läks hulluks, sest üks-kaks Leopardi sai pihta. Mis te arvate, mis siis juhtub soomustatud rünnaku korral kaitse vastu? Loomulikult tuleb kaotusi, sest see on asja iseloom. Kaks või neli Leopardi sadadest-sadadest Ukraina soomusmasinatest. Inimesed peaksid mõistma, et ukrainlastel läheb aega pragude leidmiseks, et neid ära kasutada," rääkis Hodges.

Erukindrali hinnangul sattusid venelased eelmisel nädalal paanikasse, kui arvasid, et ukrainlased alustasid suurt pealetungi ning lasid seetõttu tammi liiga vara õhku. Ukrainlaste ajakava tema hinnangul see ei muutnud.

Hodges püsib optimistlik Krimmi tagasivõtmise suhtes, öeldes, et kõigepealt on vaja poolsaar isoleerida ja muuta sealviibivate Vene vägede olek väljakannatamatuks kasutades pikamaarelvi.

"Kui – ja see on suur kui – aga kui USA tarniks ATACMS-id lisaks teistele pikamaa täpsusrelvadele, mida Suurbritannia on tarninud, siis ukrainlased võiksid Krimmi vabastada augusti lõpuks. Kui USA ei tarni neid, siis kestab kõik kauem ja on palju kulukam," sõnas Hodges.

Allianss valmistub järgmise kuu tippkohtumiseks, kus üheks peateemaks on Ukraina lähemale toomine. USA võiks Hodgesi hinnangul rohkem pingutama Ukraina NATO-sse saamise nimel.

"Kui Vilniuse tippkohtumine näib Bukarestile sarnane, kui Ukrainale ja Gruusiale lubati liikmelisust ilma plaanita, siis see oleks läbikukkumine. Minu arvates näeb allianss kõvasti vaeva, et tulla välja usutavate ja konkreetsete sammudega, mis tunduvad kui MAP, aga nad ei saaks seda niimoodi nimetada," rääkis Hodges.