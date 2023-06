Eksperdid: NATO kohtumise sõnumist sõltub, kumb sõja pool julgust juurde saab

Vastaspoolte vägede asetuses suuri muudatusi pole. Põhiline, mida Ukraina üritab, on Vene logistika purustamine, ütles julgeolekuekspert Rainer Saks. Venemaa ründab Luhanski põhjaosas, kuid mitte suurelt.

Võitlevad pooled teavad, et NATO tippkohtumine on tulekul, aga Saksa sõnul see rindeolukorda ei mõjuta, kuid motiveerib ukrainlasi ja näitab alliansi nägu.

"See NATO-perspektiiv on selline täiendav motivatsioon – kui me praegu ellu jääme ja võidame, siis tulevikus me ei pea enam sellist sõda pidama. Ja nüüd ma arvan, et NATO enda perspektiiv tuleviku vaates oleks väga tähtis, see sõnum, mille NATO praegu välja annab, määrab ära selle, kui võimekas NATO ise tulevikus on," rääkis Saks.

Kevadel ütlesid julgeolekuanalüütikud, et Ukraina vastupealetungi läbimurre võiks toimuda enne NATO Vilniuse tippkohtumist. Läbimurret pole, kuid isegi kui oleks, ei oskaks keegi ennustada, kas Vilnius toob NATO-lt Ukrainale kindlameelse või pigem lahja sõnumi.

"Kõige olulisem lahjema sõnumi puhul on see, et see annab Venemaale jõudu sõda jätkata. Me teame väga hästi, milleni viisid Bukaresti 2008. aasta otsused, kus NATO ei suutnud otsustada anda Ukrainale ja Gruusiale MAP-tegevuskava liitumiseks. Ja see kindlasti julgustas venelasi edasisteks tegudeks nii Gruusia kui ka Ukraina vastu," kommenteeris rahvusvahelise kaitsekuuringute keskuse direktor Indrek Kannik.