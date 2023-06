Belitšev: Venemaa on piiri ületanud PPA töötajatega lähtunud tavapraktikast

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Egert Belitševi sõnul on Venemaa teisipäeval üle piiri eksinud PPA töötajate suhtes lähtunud oma tavapärasest praktikast ning Eesti on omalt poolt esitanud asitõendid ja ootab inimeste üle andmist.

"See oli meie töötajate poolt inimlik eksimus. Nad olid päev läbi piiril tööd teinud, valmistanud ette hooldustöid, sõitnud läbi erinevaid piirilõike ja seal tegid vale valiku. Maastikul on olukord selline, kus on kaks teed kõrvuti, üks asub Vene poole peal, teine Eesti poole peal. Nad ekslikult sõitsid Vene patrullrajale," kirjeldas Belitšev.

Venemaa on viimastes sõnumites Eesti poolele teatanud, et teevad menetlustoiminguid nii nagu nende seadus ette näeb. Belitševi sõnul on neljapäeva ennelõunaks kokku lepitud uus kohtumine, mil vahetatakse täiendavat informatsiooni.

Vene meedia ei ole juhtunud laialt kajastanud, Belitševi sõnul ei saa üheselt öelda, kas see on hea või halb. "Need uudised seni on rääkinud sama juttu, mida meie, nii nagu olukord oli. Inimesed tegid piiril tööd ja looduses eksisid mõned meetrid Vene poole peale," ütles ta.

Neljapäeva pärastlõunal saab meeste kinnipidamisest täis 48 tundi. Belitšev märkis, et ei tunne peensusteni Venemaa õigusruumi ega saa öelda, mis peale seda saab. Nii palju, kui Eestile teada on, on Vene poole tegevus seni lähtunud tavapärasest praktikast.

"Oleme selgitanud omalt poolt, et inimesed tegid seda ekslikult ja loodame, et seda käsitletakse sellisel viisil ja need inimesed saavad üsna pea Eestisse," ütles ta.

Millal kinnipeetud PPA töötajad tagasi Eesti pinnale jõuavad, on vara spekuleerida. "Meie omalt poolt oleme asitõendid andnud, oleme näidanud, selgitanud olukorda, kõik tõendid meie käes näitavad väga selgelt, et tegemist oli eksimusega ja eksimuse puhul ootame, et need inimesed antakse meile üle," ütles ta.