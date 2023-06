Vene võimud kaaluvad Jeltsini keskuse kuulutamist välisagendiks

"Kontroll võtab aega vähemalt kuu, keskuse tegevuse kohta kogutakse materjale, mis kinnitavad või lükkavad ümber nii Nikita Mihhalkovi saates kui ka muudes päringutes kõlanud väited," ütles Vene justiitsministri asetäitja Oleg Sviridenko neljapäeval ajakirjanikele.

Vene šovinistist filmirežissöör Nikita Mihhalkov on Jeltsini keskust korduvalt kritiseerinud ja nõudnud organisatsiooni tunnistamist välisagendiks.

Varasemalt on ka ühingu Venemaa Kultuuririnne Moskva osakond oli teinud ettepaneku sulgeda Jekaterinburgis asuv Jeltsini keskus.

Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov ütles 17. jaanuaril, et Kreml ei tea Jeltsini keskuse sulgemise ettepanekust midagi. "Me ei tea nendest algatustest. Me ei tea, mis selle põhjustas, millega see on seotud, mis ärritab nimetatud avalikke organisatsioone, mistõttu me ei saa sellest osa võtta," ütles Peskov toona ajakirjanikele.

Jeltsini keskus on sotsiaal-, kultuuri- ja haridusteemadega tegelev keskus, mis avati Jekaterinburgis 2015. aastal ning sellest võtsid osa president Vladimir Putin, tollane peaminister Dmitri Medvedev, Jeltsini lesk Naina ja tütar Tatjana ning ligi 500 riigi juhtivat tegelast.

Keskuse üks põhilisi komponente on Boriss Jeltsini muuseum, mis on pühendatud Venemaa kaasaegsele poliitilisele ajaloole ja selle esimesele presidendile. Euroopa Nõukogu tunnistas 2017. aastal Jeltsini keskuse esimese Venemaa muuseumina Euroopa parimaks muuseumiks.

Välisagendiks saab Venemaal kuulutada organisatsioone ja isikuid, kes saavad oma tegevuseks rahalist toetust välisriikidest ning see toob nende jaoks mitmesugused piiranguid ja ka võimalikud trahvid.

Jeltsin oli Venemaa president aastatel 1991-1999 ning ta andis võimu üle riigi tänasele liidrile Vladimir Putinile. Jeltsin suri 2007. aastal. Tema karjäär komparteis sai alguse Sverdlovskist, mis kannab täna nime Jekaterinburg.