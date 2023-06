Opositsioon võib riigikogu erakorralisel istungil venitamist jätkata

Riigikogus jätkus täna opositsiooni venitamistaktika. Seetõttu jäi pooleli seaduse muutmise arutelu, millega tõstetaks alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning jäetaks ära kavandatud eridiislikütuse aktsiisitõus. Nii selle kui ka teiste valitsuse usaldushääletusega seotud eelnõude arutelu jätkub esmaspäeval valitsuse poolt neljapäeval välja kuulutatud erakorralisel istungjärgul.

"Meie plaan on muutumatu, sest need on väga olulised eelnõud, mis on vaja vastu võtta ja kuna nad on maksueelnõud, siis on ka tähtaeg, mis meid pitsitab ja kui keegi ütleb, et me kiirustame, siis kas me ei peaks kiirustama, kui me iga päev täna iga päev kulutame 4,5 miljonit eurot rohkem kui teenime," sõnas riigikogu aseesimees, Reformierakonna liige Toomas Kivimägi.

EKRE esimees Martin Helme usub, et kui teised opositsioonierakonnad kaasa tulevad, on ka siis oodata ööistungeid. Varuks on tal ka vaidlus kodukorra üle.

"Siin on ka küsimus, kas see et see kõige esimene maksuseadus, mis neljapäeval pooleli jäi, kas selle puhul alustame erakorralisel istungil nullpunktist ehk minister tuleb uuesti pulti teeb ettekande, kaks küsimust, kõik kõned või võtab koalitsioon seisukoha, et jätkatakse sealt, kus istung pooleli jäi. Minu väide on, et nii ei saa teha, sest see istung, mis praegu pooleli jäi, jätkub septembris, nii et küllap tuleb siin ka protseduurilisi vaidlusi," sõnas Helme.

Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa on asja omavahel arutanud fraktsioonis ja nemad on valmis jätkama samamoodi kui seni, niikaua kui valitsuskoalitsiooni poliitikud ei ole valmis istuma läbirääkimiste laua taha.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et sisuliste küsimuste küsimine rahandusministrilt ei ole mingi venitamine. "See tähendab, et ministril ja valitsusel tuleb vastata, miks ühte või teist maksumuudatust on mõistlikuks peetud ja miks ei ole arvestatud Keskerakonna muudatusettepanekuid," sõnas Kiik.