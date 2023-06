Nädalavahetus on suvise soojaga, kuid paiguti sajab hoovihma

Laupäeva öö on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul ning sooja on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on taevas pilvi üksikuid ning sadu oodata pole. Puhub nõrk ida- ja kirdetuul ning termomeetrinäit jääb 17 ja 21 kraadi vahele.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul suureneb Liivi lahe ümbruses hoovihma- ja äikesevõimalus. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 25 kuni 31 kraadi, rannikul 20 kraadi ümber.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Liivi lahe ümbruses võib olla üksikuid sajuhooge ja äikest. Puhub ida- ja kirdetuul 3 kuni 9, põhjarannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 27, rannikul kohati 19 kraadi.

Hoovihmad ja äike jätkuvad järgnevail päevil. Vaid Kirde-Eestis on pühapäeval pilvisus vähene ja vahelduv ning seega sajuvõimalus väiksem. Kui pühapäeval on sooja keskmiselt 23 kraadi, siis järgnevatel päevadel hakkab temperatuur taas tõusma ning kolmapäeval on sooja juba keskmiselt 28 kraadi.