Politico: Biden ja Trump on oma erakondadele probleemiks

USA valijaid paneb muretsema nii ametis olev president Joe Biden kui ka eelmine president Donald Trump. Vabariiklaste seas spekuleeritakse, et Trumpi vastu kandideerib vabariiklaste presidendikandidaadiks Ron DeSantis. Allikate sõnul kandideerib Biden uuesti presidendiks juhul Trump kandideerib 2024. aasta presidendivalimistel.

USA poliitikaajakiri Politico toob välja, et nii demokraadid kui vabariiklased on hädas enda erakondade juhtnimedega. Nii ametis olev president Joe Biden kui eelmine president Donald Trump on valijate seas ebapopulaarsed.

Joe Biden kipub tihti kohatuid või läbimõtlematuid asju ütlema. Biden näiteks ütles hiljuti: "Me sulgeme kõik need tehased Ameerikas ning kasutame selle asemel tuule- ja päikeseenergiat," mis ärritas demokraadist senaator Joe Manchinit Lääne-Virginia osariigist.

Manchini väitel on selliste kommentaaride pärast USA valijaid kaotanud usu president Bideni vastu. "Tundub, et tema positsioonid muutuvad iga päev olenevalt publikust ja päevapoliitikast," lisas Manchin.

Samas on ka Donald Trump jätkanud inimeste solvamist, mõnitades USA vabariiklaste juhi Mitch McConnelli Taiwanist pärit abikaasat. Samas vihjab Trump tugevalt, et tahab kandideerida uuesti USA presidendiks.

Viimaste prognooside kohaselt võidavad USA vahevalimised vabariiklased. Samas on nende edu üks komponent Politico hinnangul asjaolu, et Donald Trump pole hetkel USA president.

Trumpi kandideerimine USA presidendiks võib raskendada vabariiklaste poliitilist olukorda kahe aasta pärast kui 2024. aastal toimuvas USA-s presidendivalimised.

Politico toob välja, et 2022. aasta valimised on kolmas valimiste aasta, mil on edukad vabariiklased, kes ei ole otseselt seotud Trumpiga.

Kuigi vabariiklaste tuumikvalijad on Trumpi osas väga positiivselt meelestatud, siis ülejäänud valijaskond ei ole. Seetõttu on demokraadid püüdnud tugevamini seostada keskmist vabariiklast Trumpi nimega.

Samuti olevat McConnell üks mitmest olulisest vabariiklasest, kes tahab Trumpi asemel näha kedagi teist kandideerimas vabariiklaste nimekirjas USA presidendiks demokraatide vastu.

Üks vabariiklasest USA senati liige kinnitas Politicole, et Trumpi kandideerimist 2024. aastal toetab maksimaalselt viis vabariiklasest senaatorit. Senatis on praegu 50 vabariiklasest Senati liiget.

Vabariiklastel on keeruline takistada Trumpil presidendiks kandideerida. Ühe hiljutise NBC tellitud küsitlusuuringu kohaselt peab 30 protsenti vabariiklaste valijatest end pigem Trumpi valijaks kui vabariiklaste valijaks.

Juhul kui erakond ei leia tugevat vastaskandidaati Trumpile erakonna sees, siis saab Trump selle 30 protsendi najal vabariiklaste presidendikandidaadiks erakonna eelvalimistel. Üheks võimalikuks vastaseks Trumpile peetakse vabariiklasest Florida osariigi kuberneri Ron DeSantist.

Erinevalt Donald Trumpist ning ka Joe Bidenist on Ron DeSantis noor mees – alles 44-aastane. Trump on 76-aastane ja Biden 79-aastane.

Demokraatidel samas veel puudub silmapaistev alternatiiv Joe Bidenile, erinevalt vabariiklastest. Politico toob välja, et demokraatide valijad on paljuski mures Trumpi naasmise osas ning see mure on kasulik Bidenile.

Juhul kui Trump teatab käesoleval kuul enda kandideerimisest USA presidendiks teeb seda tõenäoliselt ka Joe Biden, kinnitasid Politicole asjaga kursis olevad allikad.

Aprillis ilmus USA-s küsitlusuuring, mille kohaselt toetaks enamus USA valijaid kolmanda erakonna kandidaati juhul kui 2024. aastal kandideerivad presidendiks nii Joe Biden kui Donald Trump.

Valijate vastumeelsus kahe suurpartei esinime vastu ilmnes ka ühes eraldiseisvas juulis läbi viidud küsitlusuuringus.