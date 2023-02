Demokraatide tipp-poliitikud: Biden on taas kandideerimiseks liiga vana

Mitu tähtsat USA demokraatliku erakonna juhtivat poliitikut toetavad avalikult Joe Bideni kandideerimist teiseks ametiajaks, kuid eravestlustes kinnitavad, et Biden on nende hinnangul selleks liiga vana.

Mitmed tähtsad USA demokraatliku erakonna poliitikud toetavad ametis oleva presidendi Joe Bideni tagasivalimist, kuna kardavad, et praeguse asepresidendi Kamala Harrise presidendiks kandideerimise korral võidaks presidendivalimised Donald Trump, väitis Politico oma allikatele tuginedes.

Paljud demokraatide tipp-poliitikud peavad 80-aastast Joe Bidenit teiseks ametiajaks kandideerimise jaoks liiga vanaks, kuid nad ei soovi õõnestada 2024. aasta presidendivalimisi. Esindajatekojas Minnesota osariiki esindav Dean Phillips kinnitas Politicole, et demokraate kannustab tagant lihtne hirm, kuna ollakse keskendunud enda poliitilise karjääri kaitsmisele ja poliitilistele püüdlustele.

Dean Phillips peab Joe Bidenit heaks presidendiks ning kinnitas, et kui Biden oleks 15 või 20 aastat noorem, siis oleks tema presidendikandidaadiks nomineerimine kõige mõistlikum asi. Arvestades Bideni vanust on samas absurdne, et demokraadid ei toeta konkurentsi, vaid püüavad Philipsi sõnul konkurentsi teket ennetada.

Politico juhtis tähelepanu, et vabariiklased ei soostunud Donald Trumpi kritiseerima kui Trump teatas, et soovib tagasi kandideerida. Seda hoolimata asjaolust, et erakonna juhtivad poliitikud enamuses Trumpi ei salli, kuid erakonna paljud valijad toetavad Trumpi.

Demokraadid on presidendikandidaadi nomineerimise küsimuses vabariiklaste peegelpilt – küsitlusuuringute kohaselt tahavad paljude demokraatide valijad Bideni asemel kedagi teist presidendiks kandideerima, kuid üksikud demokraatide olulised poliitikud on valmis seda avalikult välja ütlema.

Joe Bideni kampaaniameeskond sihib Politico sõnul tõenäoliselt aprillikuud, et teatada Bideni tagasivalimisest. 2019. aastal teatas Biden samuti aprillis, et kandideerib USA presidendiks.