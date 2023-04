USA president Joe Biden kandideerib tõenäoliselt ka teiseks ametiajaks

USA president Joe Biden teatab allikate sõnul tõenäoliselt alles suvel, et kandideerib teiseks ametiajaks USA presidendiks. Biden on samas korduvalt andnud märku, et kavatseb 2024. aasta presidendivalimistel osaleda.

Ameerika Ühendriikide ametis olev president Joe Biden ütles USA telesaates Today saatejuhile Al Rokerile, et ta kavatseb 2024. aasta presidendivalimistel osaleda, kuid ta ei ole veel valmis sellest ametlikult teada andma, vahendas NBCNews.

Eraldiseisvalt teatas CNN eelmise nädala lõpus, et allikate kinnitusel kavatseb Joe Biden taas USA presidendiks kandideerida, kuid ei kiirusta ametliku teadaandega. CNN tõi esile, et Biden on ka varem sellist kaalukate otsustega pikalt viivitanud, sh kui ta oli veel senaator.

Samas Barack Obama asepresidendiks nõustus Joe Biden avalikult kandideerima 2011. aasta aprillis. Allikate kinnitusel võib seekord Biden ametliku presidendiks kandideerimise teate teha alles suvel.

Demokraatide seas ei tundu olevat veel tõsiseltvõetavaid konkurente Joe Bideni kandidatuurile, kuid vabariiklaste seas on 2024. aasta presidendivalimistel osalemisest teatanud endine president Donald Trump. Meedias on samuti palju spekuleeritud ka Florida kuberneri Ron DeSantise huvist kandideerida USA presidendiks.

Joe Biden sündis 1942. aastal ja ta on 80-aastane. Donald Trump sündis 1946. aastal ja on 76-aastane. Ron DeSantis sündis 1978. aastal ning on 44-aastane.