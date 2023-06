Brüssel: töö külmutatud Venemaa vara üleandmiseks Ukrainale jätkub

"Seal on kaks erinevat osa. Esiteks on eravara – eraisikute ja ettevõtete varad, mille saab külmutada. Praegu on külmutatud vara 24,1 miljardi (euro) ekvivalendis," ütles Wiegand esmaspäeval pressikonverentsil Brüsselis.

Ta selgitas, et tegu on varaga, mis külmutati EL-is kehtestatud piirangumeetmete raames. Tema sõnul käib EL-i liikmesriikidega arutelu selle kasutamiseks Ukraina jaoks.

"Eelkõige pean silmas meie ettepanekut kriminaliseerida sanktsioonirikkumised," ütles komisjoni pressiesindaja, vastates küsimusele, kas Ukraina abistamiseks mõeldud Venemaa raha konfiskeerimise mõtte elluviimises on midagi uut.

Wiegand märkis, et viimane EL justiits- ja siseministrite nõukogu 9. juunil leppis selle ettepaneku põhjal kokku oma lähenemisviisis ning läbirääkimised Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga vastava määruse üle peaksid algama juuli alguses.

"Sel tööl saavad olema tulemused. Sest nüüd on võimalik sanktsioonidest kõrvale hiilimise eest kriminaalkaristusena vara konfiskeerida. Käib arutelu ja loodame, et see saab õige pea heaks kiidetud," selgitas pressiesindaja.

Teine element, jätkas Wiegand, on riigivara. Ta meenutas, et Venemaa-vastaste sanktsioonide 10. paketi kohaselt pidid operaatorid ja EL-i liikmesriigid teavitama komisjoni Venemaa keskpanga külmutatud varast. Nende aruannete kohaselt ulatub EL-is külmutatud Venemaa riigivara enam kui 200 miljardi euroni.

Arutelud, ütles komisjoni esindaja, jätkuvad EL-i nõukogu eesistujamaa Rootsi moodustatud töörühmas.

"Peetud on viis kohtumist, viimane 25. mail. Töö jätkub eelseisva Euroopa Ülemkogu perspektiivis, kus kaalutakse, milline variant mitu kuud tagasi Euroopa Komisjoni välja pakutute hulgast valida. Ja riigijuhid peavad otsustama, kuidas Euroopa Liit saaks kõige paremini kasutada intresse nendelt varadelt," ütles Wiegand.