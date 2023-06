Titanicu vraki juurde turiste vedanud miniallveelaev on kadunud

Eelmise sajandi alguses uppunud Titanicu vraki lähistel on kaduma läinud OceanGate Expeditions miniallveelaev, mis vedas vrakki uudistama läinud turiste.

Titanicu vraki juurde turiste vedanud väike allveelaev kadus esmaspäeval, kirjutas BNS tuginedes AFP-le ja BBC-le. Merel alustati allveelaeva leidmiseks otsingu- ja päästeoperatsiooni.

Allveelaeva omanikfirma OceanGate Expeditions kinnitas, et aluse pardal olid kadumise ajal viis inimest.

"Uurime kõiki võimalikke viise inimeste ohutuks tagasitoomiseks," teatas ettevõte BBC vahendusel. "Jah, me otsime seda," kinnitas ka Bostonis asuva USA piirivalve päästekoordinatsioonikeskuse ametnik.

Kõnealune allveelaev mahutab viis inimest. Tavaliselt on selle pardal kaks meeskonnaliiget ja kolm turisti. Otsijad võitlevad ajaga, sest arvatakse, et allveelaevas jätkub hapnikku viiele inimesele umbes 70 tunniks. Üks reisijaist võis olla ka Briti miljardär Hamish Harding, kes postitas varem Facebooki, et läheb laevale.

Väikesed allveelaevad on aeg-ajalt viinud turiste vaatama Titanicu vrakki, mis asub Kanadas Newfoundlandi rannikust umbes 600 kilomeetri kaugusel. Titanic uppus 1912. aastal. Titanicu vraki külastustasu miniallveelaevaga oli 2023. aastaks 250 000 dollarit.