Macron tahab osaleda BRICS-i tippkohtumisel

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tahab osaleda majandusühenduse BRICS liidrite tippkohtumisel. BRICS-i riigid on Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

"Prantsuse president soovib saada esimeseks lääneriigi juhiks, kes on kutsutud BRICS-i tippkohtumisele," ütles esmaspäeva hilisõhtul Prantsuse välisminister Catherine Colonna.

Colonna kohtus esmaspäeval Pretorias oma Lõuna-Aafrika Vabariigi kolleegi Naledi Pandoriga.

"Dialoogi pidamine on alati positiivne, isegi kui me pole kõiges 100 protsenti ühel meelel," ütles Colonna.

Pandor ütles esmaspäeval, et Macronile pole kutset saadetud. Ministri sõnul teeb kutse saatmise osas lõpliku otsuse Lõuna-Aafrika Vabariigi president Cyril Ramaphosa.

Lõuna-Aafrika võõrustab 22.-24. augustil Johannesburgis järgmist BRICS-i tippkohtumist. Majandusühendus BRICS tahab konkureerida maailma seitsme suurima demokraatliku tööstusriigi ühendusega G7.

Venemaa president Vladimir Putin on järjepidevalt väitnud, et BRICS-i tähtsaim ülesanne on murda lääneriikide hegemoonia majandusvallas.