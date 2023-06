USA ostis uue saatkonna jaoks krundi Eesti riigilt välja

Mis hinna eest USA krundi ostab, suursaatkond ei täpsustanud. 2020. aastal hinnati krundi väärtuseks kuus miljonit eurot.

Lepingu Suur-Ameerika ja Väike-Ameerika tänava vahel asuva krundi ostmiseks allkirjastasid USA suursaadik George P. Kent ja väliministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Olavi Seisonen.

Praegu on saatkonnahoone detailplaneering menetlemisfaasis. Vaatamata sellele hakkavad krundil üsna pea ettevalmistustööd ning praegu veel avalik ala suletakse, teatas USA saatkond. Juba sellest nädalast on teostab saatkond krundil valvet turvalisuse tagamiseks.

"Lähikuudel suletakse ala avalikkusele täiendavateks ettevalmistustöödeks, mis on osa käimasolevatest detailplaneeringute ja infrastruktuuri läbivaatamise protsessidest, samuti projekteerimis- ja ehitusetappidest," märkis saatkond.

Uue Maailma selts on olnud selle vastu, et Tallinn läbi välisministeeriumi andis rohealaks mõeldud ala USA suursaatkonnahoone rajamiseks ning on nõudnud roheala kadumise kompenseerimist.

Tallinnal on kavas ümber ehitada nii Suur-Ameerika kui ka Väike-Ameerika tänav, saatkonna ümber aga liiklust piirata ei kavatseta, nagu tehti saatkonna praeguses asukohas Kentmanni tänaval.

USA suursaatkonnast on varem ERR-ile öeldud, et saatkonnahoone ehitus algab eelduslikult 2027 ning valmis peaks kompleks saama 2030.

Eskiisi järgi kerkib krundile kahe maa-aluse ja kuni üheksa maapealse korrusega peahoone ning seitse väiksemat hoonet, mis asuvad peahoone ümber. Peahoone maksimaalne kõrgus võib olla 45 meetrit.

Uue USA saatkonna projekti juhib USA välisministeeriumi välismaal paiknevate hoonete haldamise büroo (OBO) koos Eesti konsultandiga Esplan OÜ.

Tallinna linnavolikogu võõrandas 2020. aasta suvel riigile Suur-Ameerika 3/Väike-Ameerika 4 asuva kinnistu. Eesti ja USA sõlmisid toona diplomaatilise ostu-müügi lepingu.

Krundi suurus on 14 881 ruutmeetrit ning see asub superministeeriumi hoonekompleksi taga.