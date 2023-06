Leedu välisminister: NATO tippkohtumine tuleb ajalooline

"On neid, kes ütlevad, et tippkohtumine tuleb igal juhul ajalooline, küsimus on ainult selles, kas see saab ajalooliseks saavutuste või kasutamata jäänud võimaluste tõttu. Kas selline võimalus (saada kasutamata võimaluste kohtumiseks) on olemas? See on tõepoolest olemas," ütles Landsbergis.

Landsbergis sõnas ka, et tahab uskuda, et järelejäänud nädalad "võimaldavad meil need alliansi lüngad täita ja liikuda ajaloolisema riigijuhtide kohtumise poole Vilniuses" ning Ukraina saab selge signaali NATO liikmelisuse väljavaadete kohta.

"Leedu on üks NATO liikmesriikidest, meid on kokku 31, ja meil on poliitiline seisukoht, me kaitseme seda, aitame Ukrainat kõigi vahendite ja jõududega," ütles Landsbergis.

Küsimusele, kas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski jaoks on oluline tulla kohtumisele Vilniuses, rõhutas Landsbergis, et "loomulikult on see oluline".

"Loodetavasti ta osaleb," ütles minister, kommenteerides kahtlusi, kas Ukraina liider osaleb kohtumisel, kui tema riik jääb ilma selge NATO liikmelisuse plaanita.

Ukraina ootab Vilniuselt selgeid tagatisi NATO liikmelisuse saamiseks. Leedu ja teised idapoolsed NATO riigid pooldavad samuti Kiievi ja alliansi lähendamist, kuid seni ei ole blokk suutnud saavutada selgetes poliitilistes kohustustes konsensust.

Leedu välisminister rõhutas ka, et Leedulgi on selle kohtumise vastu erihuvi - teda tuleb tõsta geograafilise asukoha, Venemaa ja Valgevene piiride tõttu esile tundliku piirkonnana.

"Püüame esile tõsta meie julgeolekumuresid, mis on seotud konkreetselt meie geograafilise asukoha ning nii Venemaa kui Valgevenega piiri olemasoluga, tahame, et see kajastuks läbi selle prisma," ütles minister.