Ilmar Raag liitus Parempoolsetega

Parempoolsete saadetud pressiteates märgiti, et Raag tegi erakonnaga liitumise otsuse seetõttu, et polnud rahul praeguse valitsuse maksuotsustega.

"Raagi viis lõpliku otsuseni erakonnaga liituda ettevõtjate konkurentsivõimet kärpiv ja läbimõtlematu maksutõus. Raag on Parempoolsetega ühel meelel, et praegune maksutõusuplaan Eesti majandust kasvule ei vii ning tarvis on hoopis ulatuslikku riigi kulude kärpimist," märgiti teates.

Ilmar Raag kandideeris riigikogu valimistel Parempoolsete esinumbrina Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa valimisringkonnas ja sai 1131 häält.

Parempoolsed teatasid, et erakonnaga liitus ka muusik ja Harjumaa omavalitsuste liidus rahvusvahelisi koostööprojekte koordineeriv Kaarel Kose. Ka tema kandideeris Parempoolsete nimekirjas riigikogu valimistel. Kose kandideeris Pärnumaal, kus sai 426 häält.

Parempoolsete teatel ületas erakonna liikmeskond 600 liikme piiri. Äriregistri andmetel on kolmapäeva hommikuse seisuga Parempoolsetel 598 liiget.

ERR-i tellitud Kantar Emori uuringu järgi toetas juunis Parempoolseid neli protsenti valijatest. Norstati viimase uuringu järgi oli Parempoolsete toetus 2,5 protsenti. Riigikogu valimistel said Parempoolsed 2,3 protsenti toetust.