Manchin vihjas, et ei toeta USA senati kodukorra muutmist

Hulk USA demokraatliku partei liikmeid tahab reformide läbiviimiseks muuta senati traditsioonilist kodukorda. Mõõdukas demokraatliku partei senaator Joe Manchin vihjas esmaspäeval, et ei toeta senati kodukorra muutmist.

Demokraatlik partei liikmed tahavad senatis kaotada filibusteri protseduuri. Enamik õigusakte vajab 60 USA senaatori toetust. USA senatis on 100 liiget. Praegu on senatis mõlemal parteil 50 kohta. Demokraatidel on seetõttu vaja seaduseelnõude läbiminekuks vähemalt kümne vabariiklase toetust.

Manchin andis esmaspäeval märku, et ta ei toeta endiselt filibusteri protseduuri lõpetamist.

"Filibuster on senati traditsioon olnud juba 232 aastat. Peame oma tegemistes olema väga ettevaatlikud," ütles Manchin.

Vabariiklaste partei toetab filibusteri protseduuri säilitamist. Nende hinnangul annab see poliitikakujundamises sõna ka vähemusparteile.

Vabariiklaste hinnangul eiraks filibusteri muutmine kahepartei süsteemi.

Filibusteri protseduuri eemaldamine vajab 50 senaatori toetust. Manchin väitis samas juba eelmisel aastal korduvalt, et ta ei toeta selle protseduuri lõpetamist.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell lubas esmaspäeval, et seisab kindlalt filibusteri muutmise vastu.

"Kuna senaator Chuck Schumer püüab senatit lõhkuda, siis vabariiklased näitavad, et sellisel hoolimatul tegevusel on vahetud tagajärjed," ütles esmaspäeval McConnell ajalehele The Wall Street Journal.

Ajalehe The Washington Post teatel ei toeta Manchin ka Bideni massiivset sotsiaalkulutuste plaani. Manchin loobus oma 1,8 triljoni dollari suurusest kompromissettepanekust, vahendas The Washington Post.