Hussar: käibemaksutõus ei löö Eesti ajakirjandust valusalt

Hussari sõnul leidis Eesti 200, et majutusettevõtete käibemaks ei tohiks tõusta 22 protsendini ja seetõttu tuli leida kompromiss, mis võimaldaks seda vähem tõsta. Siis jõutigi ajakirjanduse käibemaksu tõusuni.

"Kindlasti oleksime võinud edasi minna ka teiste lahendustega, aga see oli kompromiss, kuhu välja jõudsime," ütles ta.

Tema sõnul tuleb ajakirjandus käibemaksutõusuga toime.

"Kui ma viis aastat tagasi olin Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu esimees ja Postimehe peatoimetaja, oli digitellimuste käibemaks 20 protsenti. Nii et veel mitte väga kauges minevikus on see käibemaks meediaväljaannetele olnud oluliselt kõrgem. Seega usun, et see üheksa protsenti pole midagi sellist, mis Eesti ajakirjandust nii valusalt lööb, et Eesti ajakirjandus ei saa hakkama. Saan aru, et iga sent on tähtis ja see on oluline, aga antud juhul see oli kompromiss, kuhu me väga pikkade aruelude tulemusel jõudsime," rääkis Hussar.

Keskkonnakomisjoni juht selgub sügiseks

Saatejuht Andres Kuusk uuris Hussarilt, kas Eesti 200 poolt oli poliitiliselt küps panna riigikogu keskkonnakomisjoni juhiks metsatööstur Tarmo Tamm, kelle suhtes olid väärteomenetlused seoses raiega Käsmu külas.

Hussar selgitas, et kui Tamm komisjoni esimehe kandidaadiks nimetati, siis ei olnud see vaidlus teada. Käesoleva nädala kolmapäeval keskkonnaamet ka lõpetas Tamme puudutavad väärteomenetlused, sest ebaseadusliku raie kahtlus Käsmus ei saanud kinnitust ja lubatud raiemahtu ei ületatud.

Erakond on arutamas keskkonnakomisjoni juhi küsimust. Kui juuni alguses teatas Eesti 200, et otsustas asendada Tamme keskkonnakomisjoni juhi kohal Züleyxa Izmailovaga, siis hiljem muutis meelt ning teatas, et fraktsioonis pole Izmailovale täit toetust.

Hussari sõnul arutas fraktsioon keskkonnakomisjoni juhi küsimust lühidalt. Tema sõnul koguneb fraktsioon uuesti, et selgitada sügiseks välja, kes on järgmine komisjoni esimees.

"Praegu on erinevad variandid laual. Meie eesmärk on leida keskkonnakomisjonile tugev esimees, kuna sügisel tulevad väga olulised eelnõud keskkonnakomisjoni menetlusse ja kindlasti see nõuab väga head ja tugevat kätt," rääkis Hussar, kelle sõnul kaalus erakond keskkonnakomisjoni esimehe kohale teiste seas ka Igor Taro.

Hussar obstruktsioonist: ei saa öelda, et me opositsioonile vastu ei tulnud

Riigikogus viimastel nädalatel toimunud obstruktsiooni kommenteerides ütles Hussar, et poliitikas tuleb teha kompromisse, aga need peavad olema tasakaalus. Tema sõnul ei saa riigikogu kodu- ja töökorraseadust muuta mõne poliitilise otsuse hinnaga.

"Ma ütleks nii, et kui kompromiss on poliitilised otsused ja raha versus muudatused kodu- ja töökorraseaduses, siis see ei ole päris võrdne kaup. Me saame ühel hetkel rääkida ikkagi sellest, et me saame selles kodu- ja töökorraseaduses kokku leppida viisil, et see arvestaks nii opositsiooni kui ka riigikogu enamuse vajadust ja võimalusi otsuseid vastu võtta. Aga viisil, et Eesti demokraatia ja debatikultuur ei saaks kahjustada. See oleks kindlasti koht, mille üle saaks läbirääkida. Aga kui siia panna vastukaaluks see, et sellisel juhul abieluvõrdsust ei saa vastu võtta või et perehüvitiste seadus tuleks suurel määral tagasi pöörata, siis see pole võrdne kaup. Sellisel kujul seda kaupa kindlasti teha ei saa ja seda me sel korral ka ei teinud," rääkis Hussar.

Tema sõnul tuli koalitsioon samas opositsioonile obstruktsiooni käigus ka vastu.

"Obstruktsioon on loomulikult opositsiooni võimalus ja täiesti legaalne võimalus parlamendi tööd ja arutelu mõjutada. Ja samas me ei saa ka öelda, et me pole opositsioonile vastu tulnud. Kui opositsioon ütles, et ärge esitage ühte maksueelnõud, vaid esitage kõik eraldi, siis seda ka tehti ja kõiki eelnõusid menetleti eraldi," sõnas ta.