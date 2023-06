Läänemets riigikogu tööst: meil on tahe lahendusi otsida

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles riigikogu opositsiooni kaebuse kohta tulnud riigikohtu otsust kommenteerides, et see saadab sõnumi lahenduse leidmise vajalikkusest nii opositsioonile kui ka koalitsioonile. Läänemets väljendas tahet lahendust leida.

"Ma arvan, et situatsioon ei ole selline, kus koalitsioon on halb või opositsioon on halb. Täna vastutavad jätkuvalt kõik. Ja riigikohtu sõnum oli ju see, et otsige lahendusi," ütles Läänemets valitsuse pressikonverentsil.

"Aga lõppkokkuvõttes diskussiooni ja debatti saab pidada siis kui kõik seda tahavad teha. Lihtsalt blokeerida asju ja olla solvunud selle peale, et asju ära ei saanud blokeerida ja debatti ei tahetud teha, see ei ole ka õige. Ma arvan, et nii opositsiooni kui ka koalitsiooni jaoks on riigikohus sõnumi andnud. Meil on tahe sügisel ikkagi lahendusi otsida," lisas ta.

Läänemets kommenteeris ka EKRE liikme Henn Põlluaasa mõtet riigikohtunike välja vahetamisest. "Ma arvan, et see on küll väga taunimisväärne asi, et kahelda niimoodi riigikohtus," ütles Läänemets.

EKRE juhtidele ütles Läänemets veel, et aeg oleks saada täiskasvanuks, mitte nurgas jonnida.

"Tuleb aru saada, et riigikohus ju ei öelnud, et obstruktsiooni ei peaks tegema, öeldi, et obstruktsioon on normaalne asi demokraatlikus riigis, seda võib teha, aga parlamendi tööd seisma panna ei tohi," märkis Läänemets.

"Kui me vaatame sõnu, mida riigikohus kasutas opositsiooni tegevuse kirjeldamiseks, siis ma julgeks öelda, et päris karmid sõnad - "kuritarvitamine", "töövõimetus" ja "põhiseadusliku korra halvamine". Sellist otsekohesust riigikohtu poolt näeb harva. Samas ütles riigikohus ka selgelt seda, et obstruktsiooniga liiale minek ja ka usaldushääletustega liiale minek, on mõlemad need, mis demokraatlikku olukorda võivad mõjutada negatiivses suunas. Ja ma saame sellest ka koalitsiooni poolelt väga hästi aru," kommenteeris Läänemets.

Opositsioonierakondade Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad teatasid 17. mail, et pöörduvad seoses koalitsiooni ja riigikogu juhatuse tegevusega riigikogu istungitel riigikohtusse.

Opositsiooni hinnangul piirati nende õigust rakendada riigikogus obstruktsiooni, kui Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud hääletasid riigikogu juhatuse ettepanekul eelnõude ja arupärimiste vastuvõtmise lõpetamise poolt.