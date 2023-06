Siim Kallas: öö, mis küpsetas parasjagu ära küll

Esmaspäeva öösel üritasin magada oma riigikogu kabineti põrandal. See meenutas mulle ühte ööd Moskva Vnukovo lennujaama põrandal 40 aastat tagasi. Magamisest suurt midagi välja ei tulnud. Üks abivalmis kolleeg võimaldas mul natukene tukkuda oma diivanil.

Muide, miks riigikogu kabinettides ei ole kušette? Ööistungid pole ju midagi ebatavalist. Aga see öö küpsetas parasjagu ära küll. Olime valmis ka teiseks ööks, aga seda õnneks ei tulnud.

Toimus riigikogu erakorraline istung, mille päevakorras oli üheksa punkti. Erakorraline istung on riskantne ettevõtmine. Vaja on igal hetkel tagada vähemalt 51 saadiku kohalolek. Ja kui see läheb öösse, siis on riskid suured. Mõned on korraks ära läinud ning istung lõpeb. Ja kui veel kaks ööd järjest, nagu prognoosisime…

Valitsuskoalitsioon otsustas murda riigi toimimise ultimatiivse blokeerimise. Küsimus ei olnud üheski eelnõus eraldi, vaid selles, kas agressiivne vähemus suudab blokeerida riigi põhiseadusliku valitsemise. Mina küll olin üsna mures. Aga koalitsioon pidas vastu ja näitas harukordset üksmeelt.

Käibemaksuseaduse küsimuste vastamisele ja sõnavõttudele kulus umbes kaheksa tundi, lõpphääletus toimus kell 21.57. Tulumaksuseadusele kulus kuus tundi, lõpphääletus toimus kell 4.06, hasartmängumaksu lõpphääletus 6.10, vahe ainult kaks tundi, perekonnaseaduse lõpphääletus oli kell 11.34, arutelu kestis üle viie tunni. Kõigil hääletustel oli kohal ja hääletas seaduseelnõude poolt enamasti 58-59 koalitsiooni saadikut. Märkimisväärne. Ajalooline?

Mart Helme kurtis ühes intervjuus, et saal oli enamasti tühi. Tõepoolest, et mitte närve EKRE räuskamisega rikkuda, on mugavam jälgida istungit oma toas monitori kaudu. Aga ma ikkagi aeg-ajalt kuulasin, mida oli opositsiooni kõnepidajatel öelda. Väärib mainimist, et oraatorid rääkisid kõikide eelnõude aruteludel praktiliselt sama juttu.

Sain teda, et Eesti rahvast on natuke üle miljoni, nendest kaks miljonit elab vaesuses.

Sain teada, et Eesti majandus on hävimas, kui ta juba pole mitte hävinud. Et riik peab kinni maksma ettevõtete tootmiskulud.

Sain teada, et eestlased surevad välja.

Sain teada, et inglise keeles rääkimine on kuritegu.

Sain teada, et kõiki palku tuleb tõsta ja kõiki toetusi suurendada.

Loomulikult ei tohi ühtegi maksu mitte sendi võrragi tõsta. Eesti rahva jaoks on saatuslikult ohtlik tõsta hasartmängumaksu.

Ja muidugi on palju saatanaid. Reformierakond ja eriti selle esimees, koalitsioonipartnerid, läänemaailm oma valede väärtustega.

Koalitsiooni tähelepanu äratas, et opositsiooni liider Martin Helme puudus. Hiljem selgus, et ta oli ööistungi vahetanud Vahemere soojade lainete vastu. Kella neljasel hääletusel teda enam ei olnud.

Eks see opositsioonis olemine ole üks vaevarikas tegevus. Meie pidime olema valvel, et õigel ajal hääletama jõuda. Nemad pidid küsima ja sõna võtma. Olen ka opositsioonis olnud ja tean, et on masendav muudkui rabelda ja pingutada, aga ikka on tablool valitsuskoalitsiooni võit. Ikka muudkui loodad ja loodad, aga ei midagi.