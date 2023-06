Ukraina keelustas Venemaalt ja Valgevenest pärit raamatud

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas Ukraina Ülemraada poolt vastu võetud seaduse, mis keelustab Venemaalt, Valgevenest ja okupeeritud Ukraina aladelt pärit raamatute impordi. Zelenski märkis oma ennelõunases teates Telegrami keskkonnas, et seaduse tekst saadeti Euroopa Liidu institutsioonidele täiendavaks hinnanguks, et selgitada välja kas seaduse teatud sätted võivad mõjutada vähemuste keelelisi õiguseid.

The Kyiv Independent meenutas, et konkreetse seaduse võttis Ukraina parlament vastu 2022. aasta juunis. Mitmed Ukraina kultuuritegelased palusid Zelenskil seadusele oma allkiri anda, väites, et see õigusakt toetab kodumaist raamatute kirjastamist ning inforuumi vabastamist Venemaa mõjust. 2023. aasta mais algatati ka petitsioon, milles nõuti seaduse kiiret vastuvõtmist.

Volodõmõr Zelenski vastas alguses sellele petitsioonile mainides, et Ukraina justiitsministeeriumi hinnangul võib see seaduseelnõu riivata osasid Ukraina põhiseaduse artikleid. Ukraina välisministeerium hoiatas, et eelnõu pole kooskõlas Euroopa Liidu normidega inimõiguste vallas. Mõlemad ministeeriumid palusid Zelenskil seaduseelnõu vetostada.