Kaitseliidu Harju maleva rannikukaitse korraldas näidislahingu

Näidislahingus võeti rannakohvikust pantvange, teiste seas vallavanem, kelle röövijad paadiga minema viisid.

Rannikukaitse kompanii on välja õpetatud merelt tulevate ohtude tõrjumiseks. Koostööd tehakse kohalike merepäästjatega.

Vaatemängu oli kaasatud snaiper, kes pidi põgeneda üritava paadi mootorit tabama. Kaitseliidu langevarjurid ja langevarjusportlased lõpetasid etenduse.

"Kuna meie asukoht on siin, Harku vallas pika rannajoonega, siis me oleme õppinud ka ranniku kaitsmist. See tähendab tegevust paatide vastu. Laevade vastu me ei saa, aga väiksemate paatide, dessantaluste vastu," selgitas Harku rannakaitsekompanii pealik kolonelleitnant Raul Kütt.

Kaitseliiduga liituda soovijate hulk on Ukrainas täiemahulise sõja puhkemisest alates kasvanud.

"Peale Ukraina sõja algust on juurdevool kasvanud. Ei jõua neid avaldusi menetleda, nii palju on juurde tulnud. Ja väga suur puudus on instruktoritest, et koolitada seda suurt massi, kes tahab tulla ja liituda Kaitseliiduga," rääkis Harku rannakaitsekompanii rühmaülem kapten Andrei Ambros.