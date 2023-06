Kunnas: Prigožin võib tegutseda emotsioonil või ka planeeritult

"Siin on kaks põhilist versiooni, mille ma võin ise välja tuua. Esimene on lihtsalt spontaanne reaktsioon sellele, et tema rühmituse tagalas, paiknemise ala tulistati Vene vägede poolt. See on selline spontaanne reaktsioon," ütles Kunnas.

"Või siis teine võimalus, et see ongi pikaajalisem plaan võimu haaramiseks. Seda, kumb tõele vastab, ei oska veel öelda. Eks me saame seda teada mõne aja pärast," lisas ta.