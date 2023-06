Taro: Prigožini tekitatud segadus tuleb Ukrainale kasuks

Peamine järeldus viimase kahe päeva Venemaa sündmustest on see, et Putin on sisuliselt kaotanud võimu ja jõu monopoli Venemaa territooriumi üle, ütles riigikogu liige ja Ukraina sõja teemalise päeviku pidaja Igor Taro "Aktuaalse Kaamera" pühapäevases erisaates.

"Wagneri juht Jevgeni Prigožin näitas, et Putin on sisuliselt kaotanud monopoli Venemaa üle ja ta istutas selle mõtte väga paljudesse peadesse, kes ei ole Venemaa poliitilise või sõjalise juhtimisega rahul. Ta näitas, et on võimalik liikuda Venemaal sadu kilomeetreid ilma, et keegi olulist vastupanu osutaks," rääkis Taro.

"See, et tänahommikuse seisuga on Prigožin elus ja terve, kuigi Putin andis käsu kõik hävitada, on küll üks tähtis näitaja," lisas Taro.

Tõenäosus, et Ukraina võib rindel edu saavutada, on Venemaa sündmuste foonil hüppeliselt kasvanud. "Küsimus on siin moraalis ja Prigožin tekitas suure segaduse," sõnas Taro.

Prigožini väärtuste järgijaid on rohkem kui 25 000 wagnerlast, sõnas Taro. "Kreml on jätnud olukorra otsi võimalikult lahtiseks ja öelnud, et osad võivad allkirjastada lepingu Vene kaitseministeeriumiga ja osad lahkuvad Valgevenesse - see jätab mänguruumi ja ebamäärasust, kui palju on neid Prigožini toetajaid päriselt," lisas ta.