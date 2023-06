Jänedal esietendus vanusevahetustega "Ristumine peateega"

Kui Jaan Tätte näidendi "Ristumine peateega" varasemates lavastustes on sattunud teelt eksinud noorpaar elukogenud majaperemehe Osvaldi juurde, siis Gerda Kordemetsa versioonis võõrustab keskeakriisis paari noor Osvald.

"Kui ma rääkisin Jaan Tättega, et mis ta arvab sellisest versioonist, siis tema oli väga rõõmus ja ütles, et tehke, mis tahate. Kõige suurem üllatus oli see, et see tekst on nii kongeniaalne. Ma arvasin, et me peame palju rohkem muutma. Aga me sisuliselt pole muutnud peaaegu midagi. See on väga autoritruu lavastus vaatamata sellele, et me oleme tegelaste vanustega mänginud ja toonud ta ajas 25 aastat edasi," lausus Kordemets.

Loo lavale toojad annavad uue versiooniga märku, et kui ühiskonnas on kaua peetud normaalseks vanema mehe ja noorema naise suhet, siis tänapäeval on aina loomulikum ka vanema naise ja noorema mehe suhe.

"Noorem mees, vanem naine – vanusevahe ei mängi mingit rolli. Võibolla paarkümmend aastat tagasi vaadati sellele teise pilguga, aga ma olen sellest generatsioonist, kus sellised asjad ei loe. See on nii palju usutavam, et siin on armastuse kaal ka oluline, et ei ole ainult raha, mis tegelased hulluks ajab, et ka armastus hullutab neid. Minu tegelast eriti. Sellepärast on see natuke kaasaegsem lugu," ütles näitleja Christopher Rajaveer.

Lavaloos "Ristumine peateega" osades astuvad lisaks Cristopher Rajaveerele üles Kersti Tombak, Tanel Ingi ja Mart Nurk. Lavastusel on vanusepiirang 12 eluaastat.