Saksamaa on valmis oma brigaadi püsivalt Leetu paigutama

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius teatas, et Saksamaa on valmis saatma ühe Bundeswehri brigaadi püsivalt Leetu. See tähendab 4000 Saksa sõduri saatmist NATO idatiivale. Pistorius teatas sellest olles visiidil Leetu pealinnas Vilniuses. Kolme nädala pärast toimub Leedus NATO kaitsealliansi riikide tippkohtumine.

ist bereit, eine robuste Brigade dauerhaft in #Litauen zu stationieren. Voraussetzung sind eine entsprechende Infrastruktur, zum Beispiel Kasernen, und eine flexible Kompatibilität mit der #NATO-Planung, so Minister #Pistorius in seinem Statement. pic.twitter.com/kpI07nzLVp — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) June 26, 2023

Saksa sõdurite Leetu saatmise eeltingimuseks on vajaliku taristu ja harjutusväljakute rajamine, vahendas Saksa Tagesschau. Leedu LRT samas juhtis tähelepanu, et Pistorius ei öelnud, et millal Saksa relvajõudude brigaad võiks Leedus püsivalt paikneda. Pistorius vaid ütles, et see ei saa toimuma lähikuudel.

Leedu on varem nõudnud tugevamat NATO kohalolu tulenevalt Venemaa agressioonist Ukraina vastu. Samuti pani leedukaid muretsema hiljutine Wagneri mäss Venemaal.

Leedu president Gitanas Nauseda ütles, et eelmise nädalavahetuse sündmused näitavad Vene režiimi ebastabiilsust ning edaspidi on oodata samasuguseid kui mitte suuremaid väljakutseid. Nauseda rõhutas, et Balti riikide ja kogu NATO idatiiva jaoks on õhu- ja raketikaitse ning liitlasvägede suurem kohalolu äärmiselt oluline.

Leedul on maismaapiir nii Valgevenega kui ka Vene Kaliningradi eksklaaviga