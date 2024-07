Kaitseminister: Leedu ootab Saksa brigaadi 2027. aasta lõpuks

Vilnius seab endiselt eesmärgiks, et Leetu saadetav Saksa brigaad saavutaks täieliku lahinguvõime 2027. aasta lõpuks, kuid plaaniga B, mille järgi võib brigaadi saabumine viibida, on tuttav ka Berliin, ütles kolmapäeval kaitseminister Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas ütles seda pärast Saksa meedias ilmunud teateid, et Vilnius teavitas Berliini, et brigaadi lähetamiseks vajalik taristu ei valmi õigeks ajaks ning brigaadi lõplik saabumine võib viibida 2028. aasta lõpuni või 2029. aasta alguseni.

"Kui on plaan A, strateegiline eesmärk, suund, siis peavad olema mingid varuvariandid, nagu autol varurehv. See on minu meelest siin mingi torm veeklaasis," ütles Kasčiūnas kolmapäeval seimis ajakirjanikele.

"See on elementaarne tööprotsess. Kui on strateegiline eesmärk saada 2027. aasta lõpuks siia täisväärtuslik lahingubrigaad, siis peaks olema plaan B, see on täiesti normaalne asi," ütles minister.

Näiteks on tema sõnul tagavaraplaanides ette nähtud, et kui juba Leedus viibivatel Saksa sõjaväelastel on järsku vaja mingit taristut, mis pole veel valmis, siis pakutakse ajutiselt muud olemasolevat taristut.

"Kui on vaja kiiresti ja kindlal ajal, siis pakutakse vahepeal valminud taristut," selgitas Kasčiūnas.

"Kõik kulgeb plaanipäraselt, vastavalt võimalustele, aga tuleb arvestada igasuguste olukordadega, millele tuleb reageerida, seepärast on vajalik plaan B. On A ja on B," sõnas ta.

Kolmapäevase Business Insideri teate kohaselt pidas Saksa kaitseministeerium esmaspäeval koosoleku, et arutada brigaadi lähetamise edasilükkamist, kuid otsuseid ei tehtud.

Saksamaa kaitseministrile Boris Pistoriusele esitati allikate sõnul alternatiivsed võimalused: kas loobuda osast taristust, mis on eriti vajalik peredega sõjaväelastele, või lükata brigaadi toomine edasi.

Kasčiūnase sõnul esitas meedia vale tõlgenduse ja tsiviiltaristuga muret ei teki.

"Kui sõjaväelased saabuvad koos peredega, üüritakse eluruumid turult (...). Vilniuses ja Kaunases on elamispinda küllaga, 1000 korterit järk-järgult saabuvate sõjaväelaste majutamiseks leiab kindlasti," ütles Kasčiūnas.

Need sõjaväelased, kes saabuvad ilma peredeta, hakkavad kokkuleppel Saksamaaga elama praegu ehitusjärgus olevates nn sõjaväehotellides, selgitas Kasčiūnas.

Kui Venemaa tungis Ukrainasse, leppisid Vilnius ja Berliin kokku Saksa brigaadi alalises paigutamises Leetu. Suurem osa brigaadist asub Rūdninkai polügoonile Šalčininkiai rajoonis. Leedu lubab selle aja jooksul vajaliku taristu ette valmistada.

Berliin plaanib brigaadi Leetu paigutada 2027. aastaks. Saksamaa sõnul sõltub üleviimise tempo Leedu valmisolekust sõjaväelasi ja nende perekondi vastu võtta, samuti tingimuste loomisest.

Brigaad koosneb umbes 5000 sõjaväelasest. Leedu hinnangul saabub kolmandik neist koos perega.

Kaitseministeeriumi hinnangul võib investeering Saksa brigaadi võõrustamiseks vajalikku sõjaväe- ja harjutustaristusse ulatuda 800 miljoni euroni.

Esimene osa Saksa brigaadist saabus Leetu aprilli alguses. Rohkem kui 20 sõjaväelast, kes vastutavad brigaadi Leetu toomise planeerimise ja sõjalise taristu nõuete koordineerimise eest, asusid elama Vilniusse.