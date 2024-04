Leedusse jõudsid esimesed 20 alalise Saksa brigaadi sõdurit

Varem on Saksamaa teatanud, et Saksa sõdurid ei astu Leedu pinnale enne, kui neile ja nende perekondadele vajalik tsiviiltaristu koos kõige mõeldavaga, lasteaedadeni välja, olemas on. Ometigi on esimesed Saksa sõdurid nüüd kohal.

Leedu kaitseministri Laurynas Kasciunase sõnul saab brigaad kõik, mis Saksa pool nõudnud on.

"Kõik tehnilised detailid ja vajadused peavad olema selged selle aasta lõpuks, seepärast on seal mõned vastamata küsimused, kuid meil on selge plaan sõjalise taristu osas ja me oleme valmis hakkama saama nõudmistega ka tsiviiltaristule. Teame ka, et Rudninkaist saab nn uus Saksa sõjaväebaas," rääkis Kasciunas.

Kaitseministri sõnul saabub oktoobris Leetu veel 150 Saksa sõdurit.

Leedu poliitikud ja sõjaväelased rõhutasid vastuvõtutseremoonial korduvalt, et Saksa sõdurite saabumine näitab, et sakslaste peale saab tõesti loota.

"Iga Leedu pinnale paigutatud ohvitser ja sõdur tõestab, et sõna- ja lubaduste pidamine on kodeeritud iga Saksa kodaniku dna-sse," ütles Leedu kaitseväe ülemjuhataja kindral Valdemaras Rupsys.

Terve brigaad peaks Leedu pinnale asuma 2027. aastal. Arvestuste kohaselt saabub koguni kolmandik brigaadi liikmetest Leetu koos pereliikmetega.

"Brigaad hakkab koosnema 4800 sõjaväelasest ja 200 tsiviiltöötajast. Selle paigutamine Leetu näitab, et Saksamaa võtab vastutuse julgeoleku ja rahu eest Euroopas," ütles Saksamaa maaväe ülem kindralleitnant Alfons Mais.

Kreml võttis teate Saksa sõdurite Leetu saabumisest valuliselt vastu, hoiatades, et see suurendab pingeid piirkonnas.