Briti minister kritiseeris keskpanga tegevust inflatsiooni ohjeldamisel

Suurbritannia rahandusminister Jeremy Hunt ütles, et keskpanga (Bank of England) varasemad prognoosid pole olnud täpsed. Briti inflatsioon oli maikuus 8,7 protsenti, hiljuti tõstis keskpank taas intressimäärasid.

Hunt ütles, et keskpank peab tagama, et tulevikus oleksid nende prognoosid täpsemad. Varem pole Hunt keskpanga tegevust kritiseerinud, vahendas The Telegraph.

"Keskpanga juht on olnud avameelne, et nende inflatsiooniprognoosid pole olnud täpsed. Nad teevad sõltumatut ülevaatust, et näha, kuidas nad saaksid paremini tegutseda. See on selge, et on olnud probleeme. Me peame tagama, et prognoosid oleksid paremad," ütles Hunt.

Keskpank väitis varem, et hinnatõus on ajutine. Briti inflatsioon oli maikuus 8,7 protsenti, keskpanga eesmärk on kaks protsenti. Keskpank eeldab nüüd, et inflatsioon jõuab kahe protsendi juurde alles 2025. aastal.

Keskpank karmistab rahapoliitikat. Hiljuti otsustas keskpank ootamatult taas intressimäärasid tõsta ning intressimäärad on nüüd viis protsenti. Tegu on kõrgeima intressimäärade tasemega alates 2008. aastast.

Keskpanga juht Andrew Bailey tunnistas kuu alguses, et inflatsiooni ohjeldamiseks kulus rohkem aega, kui pank eeldas. Suurbritannia inflatsioon on endiselt Euroopa tipus.

Suurbritannia majandus- ja sotsiaaluuringute instituut hindas, et kõrgemate intressimäärade tõttu võivad enam kui miljonil majapidamisel sel aastal säästud otsa saada.