Lätis toppavad võimuliidu laiendamise läbirääkimised

Läti rahvusringhääling LSM kirjutab, et koalitsiooniparteid ootavad peaminister Krišjanis Karinši koduparteilt Uus Ühtsus selgust, kas võimuliidu laiendamise läbirääkimised üldse toimuvad. Karinš on andnud varem märku, et soovib valitsusliitu laiendada.

Läti võimuliidu moodustavad praegu Uus Ühtsus, Läti Ühendnimekiri ja Rahvuslik Liit. Karinši sõnul vajab koalitsioon suuremat toetust parlamendis, et valitsus saaks riigis läbi viia reforme. Olemasolevasse koalitsiooni võivad seetõttu juurde tulla Roheliste ja Talurahva Liit ning Progressiivid.

"Me tahame teada, kas see koalitsioon on olemas või kavatseme praeguse koalitsiooni hävitada. Raske on lisada koalitsiooni mõnda muud poliitilist jõudu. Sellises olukorras peaks ehk praegune valitsus langema ja moodustama siis uue ja laiema koalitsiooni," ütles Ühendnimekirja juht Edgars Tavars.

Rahvusliku Liidu juhatuse liige Janis Dombrava ütles, et erakond ootab Karinši koduparteilt selgust, kas valitsus jätkab senise koosseisuga.

Progressiivid samal ajal soovivad, et paaride kooselu reguleerimise seadus peab olema selline, et kõik paarid saaksid automaatselt kohustused ja õigused, olenemata nende soost. Hiljuti seadustas Eesti samasooliste abielu.

Juunis valis Läti parlament riigi presidendiks Edgars Rinkevičsi. Tema poolt hääletas 52 parlamendisaadikut, nende hulgas oli ka 26 opositsioonisaadikut.