Palmer lahkub aasta lõpus Nordica juhi kohalt

Palmer juhtis 2012. aastast Estonian Airi kuni selle sulgemiseni 2015. aastal. 2018. aastast juhtis ta Nordica tütarettevõtet Xfly ning möödunud suvest peale Erki Urva ametist lahkumist Nordica ärinime all tegutsevat Nordic Aviation Groupi. Varem on ta juhtinud lennufirmasid Cimber, Amapola Flyg, Malmö Aviation ja Skyways.

Palmer sõnas, et tal on olnud au olla üle kümne aasta osa Eesti lennunduse arengust ning Nordic Aviation Group on kasvanud jätkusuutlikuks ettevõtteks. "Me oleme üks suurimatest allhanketeenuseid pakkuvatest lennuettevõtest Euroopas ja ma usun, et just siis, mil kõik on hästi, on õige hetk teatepulk üle anda ehk uue generatsiooni juhile. Äsja sõlmitud pikaajalised lepingud tagavad lennufirmale head arenguvõimalused järgnevateks aastateks," ütles ta.

Ettevõtte nõukogu ja Palmer on kokku leppinud, et ta aitab aasta lõpuks ette valmistada ettevõtte üleandmist ja nõustab nõukogu uue juhi otsingutel.