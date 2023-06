Ida-Virumaal on uute õpetajate leidmisel väljakutseks eluasemete vähesus

Vene õppekeelega koolides eestikeelsele õppele üleminek võeti jõuliselt teemaks haridusminister Tõnis Lukase ajal. Uue valitsuskoosseisu haridusminister Kristina Kallas ütles, et eelmise ministri plaanidesse suuri muudatusi tehtud pole.

"Midagi ei muutu ei tähtaegades ega üleminekuplaanides – nagu kokku lepiti, nii jääb. Ainuke asi on see, et keelekümblusmetoodikat me siiski soosime, sest see on ennast pikalt õigustanud. Keelekümblusprogramm kui selline kaob, kuid metoodika on lubatud," rääkis Kallas.

Sinimäe kooli direktor Aljona Kordontšuk nentis, et õpetajate motivatsioon eesti keelt omandada sõltub paljuski nende vanusest.

"Meie koolipere õpetajate eesti keele oskus on üpris kõrgel tasemel. Need üksikud, kelle eesti keel ei ole nii perfektne, on pigem väärikas eas. Nad on leppinud sellega, et on siin koolis tööl viimaseid aastaid. Noored praktiseerivad ja rakendavad väga aktiivselt seda eesti keele oskust, mis neil on," ütles Kordontšuk.

Kevadel alanud eesti keelt oskavate õpetajate Ida-Virumaale kutsumise kampaania käigus on töökoha leidnud üle poolesaja õpetaja. Sama palju kohti on veel saadaval.

Kolm aastat tagasi Võrumaalt Ida-Virumaale õpetajaks tulnud Liina Punamäe soovitab Kirde-Eestisse tulevatel õpetajatel leida tööks toetav kool, mis aitab uue keskkonnaga kohaneda.

"Kõige suuremaks raskuseks on võrgustiku loomine siin, sest takistuseks tuleb tihti erinev keel ja kultuur. Ja ka sobiva elukoha leidmine võib tekitada raskusi," ütles Punamäe.

Uutele töötajatele elamiskoha leidmine ongi Ida-Virumaa koolijuhtidele parajaks väljakutseks.

"Elamispinna leidmine on suur mure. Mina kui koolijuht otsin oma uutele töötajatele kortereid, et nad saaksid endale ilusa ja mugava elukoha – sellise, kus nad elada tahaksid," ütles Kordontšuk.

Uuest õppeaastast hakatakse Ida-Virumaal kvalifikatsioonile vastavatele õpetajatele maksma pooleteisekordset töötasu, mis võib küündida 3000 euroni.