Hankel teiseks jäänud ettevõte kritiseerib kaitseväelaste uusi toidupakke

Tänavu jõudsid kaitseväelaste menüüsse uue nelja-aastase riigihankega saadud toidupakid, kus üks söögikord peaks sisaldama 1200 kuni 1600 kilokalorit. Hankel teiseks jäänud osaühing 365JP selgitab, et väga põhjaliku hanke sai võita ettevõte, kelle kõik toiduratsioonid vastavad täpselt etteantud tingimustele. Pakke on kokku 28. Neid avades on ilmnenud, et osa toite pakist lausa puudub.

"Hommikusöökidest on puudu nätsud. Nätsud olid kohustuslikud seal, lisaks veel vahepala. Kaks komponenti pakist puudu," ütles 365JP juhatuse liige Ulvar Järvepera.

Hanke korraldaja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse toitlustusteenuse portfellijuht Agne Silde ütles, et nad on vastavalt kaitseväest saadud tagasisidele pakkide sisu muutnud.

"Võibki selline komplekteerimise olukord tekkida, et ühes hommikusöögis on näiteks näts ja teises ei ole. Aga see, et tal päeva peale nätsu ei ole pakkides, sellist olukorda ei ole," ütles Silde ja kinnitas, et hanke tingimusi sellega ei rikuta.

Paki etikett peab vastama sisule. "Kui me tuvastame seal puudused, siis me sanktsioneerime võimalikke partneri rikkumisi. Aga põhimõtteliselt etikett peab vastama ja me ise täna kinnitame, et etikett vastab sisule," rääkis Silde.

Lisaks pakutakse Järvepera kinnitusel kaitseväelastele lubatust lahjemat toidukorda.

"Seal ei pidanud isegi pakke lahti tegema. Paki peale oli kirjutatud vähem kaloreid kui tegelikult nõutud oli. Ja kui me arvutasime eraldi komponendid pakis kokku, siis ei vastanud need ka veel omakorda sellele, mis täna paki peale kirjutatud," ütles Järvepera.

"Mõnes pakis tõesti on alla 1200, võib-olla umbes 60 kilokalorit, aga see on tingitud sellest tagasisidest, et kui me vahetame ratsioonis ära mingi toote, mille kaloraaž on veidi madalam, siis võib olla osades pakkides kaloraaž väiksem. /.../ Põhimõtteliselt jah, me saame tooteid vahetada ja me peame jälgima, et meie päevased kaloraažid oleksid nõuetele vastavad. /.../ Ütleme siis, järgmised kaks söögikorda on põhimõtteliselt välistatud, et see kaloraaži nõue oleks madalam," selgitas Silde.

Päevas peab sõdur saama energiat 3600 kilokalorit. Toidupakkide tarnija Kommivabrik ütles, et vastavalt hankeleppele ei saa nad midagi kommenteerida.

Segadus kaitseväelaste toidupakkidega tuli esmalt avalikuks Õhtulehes.